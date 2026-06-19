В България трябва да има законова забрана за пушене на обществени места, включително и на плажовете. Правото на един човек да пуши не трябва да ограничава правото на останалите да дишат чист въздух.
Този призив в социалната мрежа Фейсбук отправи инфлуенсърката Йована Илиевска. Постът й, придружен от кратко видео, предизвика изключително оживена дискусия - за или против пушенето на плажа? А вие как мислите: нормално ли е да се пуши на плажа или трябва да има отделни зони за пушачи, пита младата дама.
Коментарите не закъсняха и към момента са повече от хиляда. Разбира се - те са разнопосочни и подкрепят както едната теза, така и другата. Ето и част от мненията на хората:
- Никъде по моретата, където съм ходила, пушенето не е забранено! Но пък навсякъде при чадърите има пепелници! И персоналът ги чисти! Никога сутрин не съм заварвала пълен с фасове пепелник!
- Ако цигарите на плажа ви пречат, наемете си частен плаж или въобще не ходете на море! Изнесете се на пуст остров и мирясайте!
- Това, че ти не пушиш, не означава, че всички трябва да се съобразяват с теб. Иначе да права си, че е личен избор и е уважение към останалите и той е избрал да пуши и да не те уважава. Местиш се, като ти е неприятно или правиш забележка и ако се удържи и не ти натегли някоя майна, може и да спре да пуши за малко
- Абе, вие всички коментирали сте големи играчи, бе. На вас май дете с алергични пристъпи и астма не ви се е случвало да имате? Или то няма право да лежи спокойно без цигарен дим на плажа?
- Пушачите никога не са били толерантни към непушачите. За съжаление много от тях са нетолерантни и към собствените си деца. Подкрепям момичето. Може да почнете да ме линчувате.
- Мразя цигари и мразя нагли пушачи. Като виждаш, че димът ти отива към други хора и особено деца, дръпни се. Аз съм астматичка, както и синът ми. Пасивният дим е изключително вреден. Родителите, които пушат на главата на малки деца, са абсолютни идиоти. Съжалявам, че съм груба, но е така. Като искат да се тровят, поне да не тровят невръстни деца. Да не говорим, че дават изключително лош пример. Но повечето пушачи са толкова нагли, че никакви обяснения не работят.