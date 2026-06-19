В България трябва да има законова забрана за пушене на обществени места, включително и на плажовете. Правото на един човек да пуши не трябва да ограничава правото на останалите да дишат чист въздух.

Този призив в социалната мрежа Фейсбук отправи инфлуенсърката Йована Илиевска. Постът й, придружен от кратко видео, предизвика изключително оживена дискусия - за или против пушенето на плажа? А вие как мислите: нормално ли е да се пуши на плажа или трябва да има отделни зони за пушачи, пита младата дама.

Коментарите не закъсняха и към момента са повече от хиляда. Разбира се - те са разнопосочни и подкрепят както едната теза, така и другата. Ето и част от мненията на хората: