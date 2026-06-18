Остров Тасос от години държи титлата на един от най-обичаните гръцки острови за българския турист, благодарение на изумителната си зеленина и бързия достъп от границата ни. Известният в социалните мрежи блогър Мартин Негрев наскоро сподели своите пресни и забавни впечатления от красивия остров. Неговият разказ ни дава отлична представа за това как се движи бюджетът за почивка там в момента. Ако изключим разходите за нощувки и гориво, които винаги са строго индивидуални за всеки шофьор и пътешественик, Тасос се очертава като красиво, но вече не чак толкова бюджетно кътче.

Приключението започва от пристанището в Керамоти, откъдето се хваща фериботът за острова. Пътуването е кратко и изключително приятно, а един от най-свежите съвети на Мартин е да си вземете малко хляб, за да храните чайките директно от палубата - удоволствието си заслужава. Финансовата страна на пътуването с ферибот показва леко покачване в цените през тази година. За превоз на лек автомобил таксата е около двадесет и пет евро, докато билетът за възрастен пътник е пет евро. За децата се заплащат по три евро, а кучетата и останалите домашни любимци пътуват напълно безплатно.

След като стъпите на острова, веднага се усеща морският бриз и нуждата от плаж. Тук правилата варират в широки граници според плажните барове. На някои места все още можете да намерите безплатни чадъри и шезлонги срещу задължителна консумация на напитка, но на много от популярните локации плажовете вече са платени. Един стандартен комплект от чадър с два шезлонга ще ви струва около десет евро, като цената може да скочи нагоре в зависимост от това колко близо до водата искате да бъдете. Що се отнася до разхлаждането под чадъра, една наливна бира на плажа държи стабилни цени и варира между пет и осем евро.

Когато дойде време за обяд или вечеря, гръцките таверни примамват с аромати, но и с нови реалности в менюто. Едно от нещата, които правят впечатление на блогъра, е, че традиционните безплатни комплименти от заведенията под формата на десерт или плодове са сериозно намалели. Дали като дългосрочен ефект от ковид кризата или заради огромния наплив от туристи, фактът е налице. Въпреки това храната остава превъзходна. Една класическа гръцка салата струва около десет евро, но пък порцията е достатъчно голяма, за да се раздели спокойно между двама души. Препоръчваната от Мартин рибена супа също се предлага за около десет евро. За любителите на морски дарове, порциите със скариди, калмари и октопод варират най-често между петнадесет и двадесет и пет евро, като за по-специален улов цените скачат и нагоре. Ако решите да споделите вечерята с бутилка традиционно узо, тя ще добави към сметката между дванадесет и шестнадесет евро.

В крайна сметка Тасос остава невероятно красиво място, което си заслужава всяка минута. За да усетите истинския вкус на острова, Мартин Негрев съветва да заложите на местната мусака и рибената супа, които са просто супер, и да се насладите на почивката си, независимо от лекото покачване на цените по морето.