Българската пенсионна система отново е във фокуса на обществения дебат на фона на демографските предизвикателства, недостига на работна сила и нарастващия дефицит, който държавата ежегодно покрива в бюджета на Националния осигурителен институт.

Според представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, вторият пенсионен стълб предоставя възможност на осигурените не просто да се осигуряват, а да натрупват лични средства в индивидуални партиди, които остават тяхна собственост и подлежат на наследяване.

От асоциацията посочват, че 5% от задължителната осигурителна вноска постъпват по индивидуалната сметка на всеки осигурен. Тези средства се водят лични и се третират по начин, сходен с банкови спестявания. Те могат да бъдат наследявани, а при определени условия – и частично усвоявани преди навършване на пенсионна възраст.

Един от основните въпроси, които се поставят, е доколко средствата във втория стълб са гарантирани. Според експерти законовата рамка гарантира поне размера на направените вноски към момента на пенсиониране. В повечето случаи обаче, благодарение на инвестиционна доходност, натрупаните суми надвишават внесеното.

Дори при неблагоприятно развитие на финансовите пазари човек няма как да получи по-малко от сумата на внесените за него средства. На практика обаче повечето осигурени реализират и доходност над тези вноски. обяснява пред bTV експертът Владимир Русев

По данни на сектора, хората, които вече се пенсионират след повече от 20 години участие във втория стълб, получават средно около 20% повече спрямо сумата на направените от тях вноски.

Предстоят нови правила с мултифондове

От 1 септември се очаква да започне прилагането на т.нар. мултифондове, които ще дадат възможност на осигурените да избират различни инвестиционни стратегии според възрастта и риска.

Предвиждат се три основни профила - динамичен за по-млади осигурени, балансиран за хора в активна възраст и консервативен за тези, които са близо до пенсия.

Според експерти по-рисковите стратегии могат да донесат по-висока доходност в дългосрочен план, особено при дълъг инвестиционен хоризонт. Очакванията са консервативните фондове да носят средно около 2–3% годишна доходност, балансираните -5-6%, а динамичните - до 8-9% при благоприятни пазарни условия.

От пенсионните дружества отчитат, че досега са изплатили близо 300 млн. евро на наследници или на лица с трайно намалена работоспособност. Подчертава се, че средствата по индивидуалните партиди не се губят и се предават на наследниците при смърт на осигуреното лице преди пенсиониране.

Законодателството позволява и отказ от участие в универсален пенсионен фонд, като натрупаните средства могат да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване. Експерти обаче препоръчват подобно решение да се обмисля внимателно и най-вече в по-късен етап, когато осигурените имат по-ясна представа за натрупванията си и бъдещите си права.

Според специалисти вторият стълб представлява реален инструмент за лично спестяване, за разлика от държавната пенсионна система, която функционира на принципа на разходопокривния модел - текущите вноски финансират настоящите пенсии.

От сектора призовават осигурените активно да следят своите индивидуални партиди и да се информират за възможностите, които новите промени ще дадат, тъй като те могат да окажат съществено влияние върху бъдещите пенсионни доходи.