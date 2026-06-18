Култовото австралийско комедийно трио Sooshi Mango ще гостува в България със своето най-ново шоу "Home Made“ на 19 юни 2026 г. Събитието ще се проведе в Vidas Art Arena, като обещава едно от най-мащабните и енергични комедийни преживявания у нас.

Новото шоу представлява експлозивна комбинация от скеч театър, сценични персонажи, музикални елементи и характерния етно-хумор, с който Sooshi Mango са известни в целия свят. Публиката ще бъде потопена в техния разпознаваем свят от семейни истории, културни сблъсъци и абсурдни ситуации, вдъхновени от имигрантските им корени.

Спектакълът "Home Made“ отдава почит на семействата имигранти, италиански, гръцки, балкански и други, като използва хумор, за да разкаже универсални истории за традиции, очаквания и междугенерационни конфликти.

На сцената ще оживеят добре познатите герои Джони, Винс и Сам - емблематичните образи, които превърнаха триото в глобален феномен. С над 800 милиона гледания онлайн, Sooshi Mango са сред най-разпознаваемите дигитални комедианти в света.

Групата, съставена от братята Джо и Карло Саланитри и техния приятел Андрю Манфре, е отличена с редица награди, включително AACTA за дигитално комедийно съдържание, и е известна с разпродадени турнета в престижни зали като Rod Laver Arena.

Българската публика може да очаква динамично шоу с култови сценични персонажи, скечове с културни и семейни ситуации, импровизация и взаимодействие с публиката и визуални ефекти и мултимедия. Ще има много от

типичния за триото хаотичен, но прецизно изграден комедиен стил.

Спектакълът ще превърне вечерта в поредица от "етно-комедийни“ ситуации, в които много зрители лесно ще разпознаят собствени семейни истории.

Билетите за "Home Made“ все още са в продажба в мрежата на ticketstation.bg.