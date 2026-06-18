Летният сезон на Южното Черноморие започва с нов ценоразпис за транспортните услуги, който предизвика сериозни дискусии сред туристите. Сравнението между две снимки на една и съща таксиметрова брошура в Приморско показва как са се променили тарифите. Анализът на сумите разкрива интересна тенденция при преизчисляването - макар официалният фиксиран курс да изисква делене на 1.95583, математиката по морето изглежда следва свои собствени правила, водещи до сериозно скрито поскъпване за летуващите.

Анализът на двете ценови листи показва, че почти нито една дестинация не е преизчислена точно по официалния курс, като сумите са масово закръглени "нагоре“ в полза на превозвача. Например за краткото разстояние от Приморско до Китен миналата година курсът е струвал 25 лева, новата цена е закована директно на 13 евро. Подобно е положението и за пътуването до Лозенец, където от 35 лева цената скача на 18 евро. Пътуването до Царево също отчита скок, като миналогодишните 50 лева вече са се превърнали в 28 евро, което преизчислено в лева е близо 55 лева. При дестинацията до Синеморец цената от 80 лева е променена на 50 евро, а до река Ропотамо и Беглик Таш сумата се е вдигнала от 25 лева на 13 евро.

Шоково поскъпване се забелязва при по-дългите и популярни маршрути. При стара цена до Созопол от 60 лева, новата тарифа е фиксирана на 35 евро, което представлява скок от над 14 на сто. Още по-сериозен удар по джоба на туристите е трансферът до Бургас - миналата година той е струвал точно 100 лева, а през този сезон летуващите ще трябва да броят по 75 евро, което е увеличение с близо 47 лева. Пътуването от Приморско до летището в Бургас също е скочило осезаемо – от 130 лева на 80 евро, носейки допълнителен разход от около 26 лева. Още по-фрапираща е разликата за дестинацията до Замъка, където тарифата се е вдигнала от 55 лева на 35 евро.

При най-дългите дестинации по Черноморието тенденцията за сериозен ръст в цените се запазва. Курсът от Приморско до Несебър, който миналото лято се е изпълнявал за 170 лева, сега вече е закръглен на 100 евро, което в българска валута е малко над 195 лева. Най-голямото увеличение в абсолютна стойност се наблюдава при пътуването до Варна. Миналата година превозът до северната морска столица е струвал 350 лева, а в новата брошура в евро цената вече е фиксирана на 200 евро, което прави скок от близо 41 лева.

Данните на същата таксиметрова компания от 2025 г.

Дори допълнителните услуги не са пощадени от вълната на поскъпване по морето. Ако миналото лято за превоз на багаж таксиметровият шофьор е изисквал твърда такса от 10 лева, то през този сезон в еврозоната туристите ще трябва да плащат по 7 евро за куфар, което е увеличение с цели 37 процента. Единственото изключение в ценоразписа, където се наблюдава минимално намаление след преизчисляването, е дестинацията до плаж Перла. Там миналогодишната цена от 15 лева е заменена с по-ниската психологическа граница от 10 евро.

Потребителите в социалните мрежи вече изразяват силно недоволство, че преминаването към новата валута се използва като удобен параван. Тъй като чуждестранните туристи са свикнали да плащат в евро, за тях тези суми може да изглеждат напълно нормални, но за българския потребител разликата в бюджета за лятна почивка става все по-осезаема.