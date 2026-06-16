Много сериозни глоби за шофьорите вече са в сила в Гърция, а българи започнаха да си патят от тях, научи Plovdiv24.bg. Българин предупреди:

За съжаление са били глобени български шофьор и пътник, защото пътникът е бил без колан на задната седалка! Глобата е била 150 евро и... книжката на водача е отнета за 20 дни!

Полицаите са дали бележка на водача с контактна информация, за да помоли след изтичане на наказанието да му изпратят книжката по куриер в България, за да не се налага да идва отново в Гърция да си я получи.

Посъветвах се с нашия адвокат за този случай и той ми потвърди, че имало нов закон в Гърция, който вече бил в сила и отнемали книжки за 20 дни.

Можело да се върне книжката по-рано само в специални случаи, като например професионален шофьор, който работи с автомобила си и книжката му трябва за работата му.

Непоставяне на предпазен колан - какво казва законът

Глобата за пътник без поставен предпазен колан в Гърция е 150 евро, като санкцията се начислява както на самия пътник, така и на водача на автомобила. Това означава, че общата сума, която нарушителите дължат, достига 300 евро.

Според Закона за движение по пътищата в Гърция, правилата за коланите са строги и се прилагат безкомпромисно за всички места в автомобила (както отпред, така и отзад).

Подробности за санкциите при това нарушение:

За пътника: Глоба от 150 евро.

За шофьора: Глоба от 150 евро плюс отнемане на шофьорската книжка за срок от 10 до 30 дни.

При повторно нарушение (рецидив): Глобата нараства до 1000 евро, а книжката се отнема за 180 дни.