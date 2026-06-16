Първият частен пътнически железопътен оператор в България, "Юнион Експрес“, ще започне да превозва пътници от декември, като за целта ще използва обновени влакове от Нидерландия. Информацията и първите кадри на ребрандираните предава специализирания сайт RailColor.

Става дума за три мотриси модел NS ICRm, които са собственост на европейската лизингова компания Creditas Mobility. Фирмата купува стари влакове, реновира ги и ги дава под наем. Работата по обновяването на тези три машини е приключила в Чехия. Първоначално те са били покрити с графити, но след почистване са облепени с бяло фолио и на тях вече се вижда логото на българския превозвач. Любопитство в интернет предизвика и илюстративна снимка към статията, на която се виждат три локомотива от същата марка.

"Юнион Експрес“ получи лиценз за първия частен жп оператор у нас през февруари и от декември трябва да поеме 25% от пътническите превози в страната. Държавната компания БДЖ ще запази останалите 75%, включително всички международни, нощни и експресни влакове от София до Варна и Бургас.

Частният превозвач (който в текста се споменава и като "Ивкони Експрес“) ще обслужва бързите влакове по линиите между Пловдив и Варна, както и направленията от Русе до Варна и Пловдив, заедно с регионалните пътнически влакове в тези райони. За да стартира дейността си, новата компания ще вземе над 800 служители от БДЖ и ще получи 15 нови влака от държавата.

Идеята за въвеждане на конкуренция в железопътните превози идва от изисквания на Европейския съюз, които задължават държавите членки да отворят пазара за повече оператори с цел подобряване на услугата. Експертите обаче са разделени дали това ще доведе до реална конкуренция. Според част от специалистите промяната може да се окаже по-скоро формална, тъй като новият оператор ще използва част от ресурсите на БДЖ, включително влакове и персонал.

Други експерти са по-оптимистично настроени и смятат, че новият превозвач може да подобри организацията, обслужването и чистотата във влаковете.

Новите договори ще влязат в сила от декември тази година. Тогава ще стане ясно и дали ще има промени в цените на билетите за пътниците.