Отказ за продажба на билет на касите на Централна жп гара София за влак по направление София – Видин предизвика недоумение сред пътници, след като по-късно се оказва, че във влака е имало свободни места.

Случаят става публично известен чрез публикация в социалните мрежи на пътничка, която се е опитала да закупи билет за сутрешния влак в 7:00 ч. миналата събота. На касите ѝ е било обяснено, че всички места са изчерпани още предния ден и продажбата е прекратена. Въпреки това тя се качва на влака и закупува билет директно от началник-влака.

По нейни думи и според други пътници, във вагоните е имало значителен брой свободни места, включително почти празни купета в първия вагон.

Оказва се, че става дума за бърз влак №2611 по направление София Север - Варна, който осигурява връзка в Мездра с влак за Видин.

От БДЖ Пътнически превози обясняват, че композицията на влака включва вагони за различни направления – Варна, Русе и Букурещ. За конкретния влак се прилага задължителна резервация на места, като всички места с резервация са били изчерпани към момента на търсене.

Според действащите правила при този тип влакове не се допуска продажба на билети без гарантирано място, което автоматично води до спиране на продажбите на каса.

Същевременно част от вагоните са имали свободни места за участъка до Горна Оряховица, но те не са били достъпни за продажба на каса за този маршрут. Билети за тях могат да бъдат издавани единствено във влака от превозния персонал чрез мобилни устройства.

Ситуацията създава парадокс: формално "няма места“, но физически във влака има свободни седалки.

Това води до случаи, при които пътници са отказани на каса, но реално могат да пътуват, ако се качат и закупят билет във влака.

От превозвача посочват, че вече се подготвя промяна в организацията на продажбите. Целта е билетните каси да могат да продават места и за вагоните, които са част от международни композиции в участъка София Север – Горна Оряховица.

Очаква се това да подобри използваемостта на наличния капацитет и да намали подобни ситуации в бъдеще.

От БДЖ Пътнически превози напомнят също, че в периоди с повишено пътуване е препоръчително билетите да се закупуват предварително, тъй като последната минута покупка може да доведе до отказ за превоз при влакове със задължителна резервация.