Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде заповед за пълна промяна в ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). С решението се освобождават досегашните членове на управляващия орган и се назначава нов тричленен състав на Управителния съвет, съобщават от агенцията за Plovdiv24.bg.

Нов председател с дългогодишен опит в структурата на АПИ

Новият председател на УС на АПИ е инж. Александър Тодоров. Той притежава магистърска степен по строително инженерство от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Преди настоящото назначение инж. Тодоров оглавяваше Института по пътища и мостове към АПИ, като кариерата му в агенцията стартира през 2013 г. Преди това е развивал дейност като инженер по строителни конструкции.

От 2024 г. насам инж. Тодоров ръководи екипа за управление на ключовия проект за изграждане на обходния път на Габрово и тунела под връх Шипка. В професионалната си биография има записано участие в Експертния технико-икономически съвет при АПИ, експертни становища, контрол на строително-монтажни дейности и технически обследвания на стратегически обекти.

Финансов и юридически експерт влиза в управлението

За член на Управителния съвет е назначена Людмила Елкова, която носи богат административен и правен опит от финансовия сектор. Тя е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). До края на 2025 г. Елкова заема поста председател на Съвета на директорите на "Монетен двор“ ЕАД, а между 2018 г. и 2024 г. е част от Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Бивш ръководител на АПИ се завръща в екипа

Вторият назначен член на съвета е инж. Венцислав Ангелов, който вече е ръководил агенцията като председател на УС в периода декември 2022 г. – юни 2023 г. Инж. Ангелов има солидно специализирано образование и над 10-годишен стаж в Областно пътно управление – Велико Търново, където е бил и директор.

Новият член на УС има и значителен международен опит, натрупан по време на четиригодишна практика във водеща пътностроителна компания в Германия.