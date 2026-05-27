Емблематичният хит "Сен Тропе“ на попфолк изпълнителя Азис прозвуча на червения килим по време на филмовия фестивал в Кан, за да съпътства получаването на наградата на журито от германската режисьорка Валеска Гризебах. Световни звезди и фотографи започнаха да танцуват още при първите тонове на българското парче, което е включено официално в саундтрака на наградената международна продукция "Мечтаното приключение“.

Екипът на филма посрещна с широки усмивки появата на българската музика, а последвалите десетминутни аплодисменти в залата бяха насочени както към наградената лента, така и към изпълнението на Азис. Самият изпълнител сподели, че хората по целия свят го познават, а парчето му звучи на официални събития и плажове, където различни чуждестранни знаменитости го пеят. Изпълнителят изрази радостта си от поредния успех, като подчерта, че това не е първото му сериозно международно признание.

Сюжет и българско участие в наградния филм

Продукцията "Мечтаното приключение“ представлява международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, която е заснета изцяло у нас с преобладаващо български актьорски и снимачен състав. Кинолентата проследява историята на главната героиня Веска – археолог, провеждащ разкопки в Югоизточна България, която попада в опасна среда на нелегална търговия и криминални мрежи от 90-те години. В главните роли се превъплъщават Яна Радева и Сюлейман Летифов, като режисьорката Валеска Гризебах отново залага на типичния за нейното творчество похват да работи с непрофесионални актьори.

Действието в политическия и визуално силен филм се развива в района на град Свиленград и граничната зона между България, Гърция и Турция, като разглежда важни теми от посткомунистическата трансформация, държавните граници, миграцията и паметта за Балканите. Това е вторият проект на Гризебах, реализиран на българска територия, след лентата "Уестърн“, която беше представена на фестивала в Кан през 2017 година.

Спекулации за Евровизия и подкрепа от Гърция

Успехът на Азис провокира сериозни дискусии сред почитателите му и в международното пространство относно потенциално негово участие в песенния конкурс "Евровизия“, който предстои да се проведе у нас през следващата година. Попфолк изпълнителят не даде директен отговор дали възнамерява да се включи в надпреварата, но припомни, че вече има опит на тази сцена от 2006 година в Атина, когато участва като беквокалист на Мариана Попова за песента "Let Me Cry“. Тогава българската песен не успя да се класира за големия финал, но сценичното им представяне остава сред най-емблематичните за страната ни в историята на конкурса.

Към настоящия момент интересът към Краля на фолка се засилва сериозно и от страна на гръцките медии, които активно спрягат неговото име за конкурса в тандем с друг популярен български артист – Иво Димчев. Големите вестници в Южната ни съседка, които отразяват и успехите на певицата Дара с нейната песен Bangarangа, отбелязват, че изпращането на Азис би гарантирало сигурен успех за България на фестивала.