Краят на май 2026 година ще донесе щастие, голямо облекчение и вътрешен мир за представителите на две зодии след дълъг период на напрежение и хаос. Според прогнозата на астролога Жана Грей тези зодиакални знаци навлизат във време на постепенно възстановяване, яснота и хармония, което ще им върне контрола над собствения живот.

Край на режима на оцеляване за Телците

Представителите на зодия Телец бяха изправени пред сериозни предизвикателства през изминалите години заради влиянието на Уран, който се намираше в техния знак от 2018 година и носеше постоянни резки промени. Този астрологичен транзит е принудил хората от този знак да преосмислят напълно своя живот, навици и лична самооценка. Влиянието на Уран обаче е започнало да отслабва още в края на април, което позволява на Телеца постепенно да излезе от несигурността. Режимът на оцеляване се заменя от по-спокойно състояние, възстановяващо вътрешната им увереност.

Новолунието, което се проведе в Телец на 16 май, осигурява допълнителен мощен тласък за представителите на знака, символизирайки нов етап и пълно прочистване от всичко излишно. Настоящият период е идеален за полагане на нови основи в личността, житейските приоритети и взаимоотношенията, като решенията за кариерата и средата стават много по-съзнателни.

Емоционален баланс и нова яснота за Скорпиона

Родените под знака на Скорпион също усетиха много остро влиянието на нестабилността, тъй като знакът Телец управлява техния сектор на взаимоотношенията. Изминалите години за тях преминаха под знака на непредсказуемост в личния живот, сериозни трудности в партньорствата и усещане за липса на стабилна основа. Емоционалният пик в началото на май е бил допълнително засилен от пълнолунието в Скорпион, което извади на повърхността дълбоки вътрешни преживявания. Този етап обаче помага на представителите на знака да разберат по-добре нуждите си и да ги приоритизират.

С предстоящия преход на Уран в друг зодиакален знак, Скорпионите навлизат в период на много по-голяма яснота и започват да осъзнават кои връзки трябва да останат и кои да бъдат изоставени. След Новолунието в Телец на 16 май се засилва движението към трайни партньорства, като съветът на астролога е да се действа бавно и с доверие към процеса, който разкрива повече хармония, подкрепа и вътрешен баланс.