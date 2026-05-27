Популярният български шоумен и телевизионен водещ Камен Воденичаров навърши 60 години на 13 май, като празничните събития в негова чест продължиха няколко седмици, благодарение на колегите му от две различни медии, които го почетоха по специален начин.

Празничният маратон за обичания телевизионер е преминал под знака на уважението от страна на колегията в телевизионния бранш.

Изненади и специални подаръци от колегите в ефир

Шоуменът първо беше официален гост в предаването "Вечерята на Ку-ку бенд“ по телевизия "7/8“. По време на гостуването му празничната атмосфера беше допълнена от певеца в шоуто, който лично внесе торта в студиото, а Евгени Димитров-Маестрото направи емоционален жест към рожденика, като му подари ценна икона.

Равносметката на юбиляра и динамиката в БНТ

Самият Камен Воденичаров, който в момента всяка делнична вечер е на екран в ефира на БНТ като водещ на популярната икономическа куиз игра "Последният печели“, направи своята лична равносметка за възрастта. Той призна, че достигането на 60-ата годишнина определено го е стреснало в първия момент.

Преминаването на този житейски праг обаче го е накарало за първи път да си даде сметка, че момчето в душата му е все още живо. Воденичаров допълни, че сериозните му професионални ангажименти в обществената телевизия изискват пълна мобилизация и в никакъв случай не му дават възможност да се отпуска.