Бианка Панова е бивш национален състезател на България по художествена гимнастика, в периода 1982 г. – 1989 г. Родена е на 27 май 1970 година в София.

Тя е от плеядата "Златни момичета“ на българската художествена гимнастика. Абсолютен световен и европейски шампион, в категория "индивидуално“. Вписана е в Световни рекорди на Гинес за най-голям брой максимални оценки, получени на състезание по художествена гимнастика /СП Варна, България, 1987 г./: за осем изиграни съчетания – получава осем максимални оценки "10“, спечелвайки всички пет златни медала – в многобой, лента, бухалки, въже и обръч.

Бианка Панова оставя следа в световната художествена гимнастика със своите постижения, с открояващия се техничен, елегантен и изящен стил на изпълнение. Сложността и грацията на композициите превръщат Бианка Панова в любимка на световната спортна сцена.

Постигнатите резултати в спортната ѝ кариера я правят една от най-успелите в световната художествена гимнастика.

Отличия

1985 Световно първенство във Валядолид, Испания /бронзов медал – многобой, златен медал – лента/

1986 Европейско първенство във Флоренция, Италия /златен медал – многобой, златен медал – въже и бухалки, сребърен – лента/

1987 Световно първенство във Варна, България /златен медал – многобой, златни медали – лента, топка, обръч и бухалки/

1988 Олимпийски игри – Сеул, Корея /четвърто място – многобой/

1988 Европейско първенство в Хелзинки, Финландия /пето място – многобой, златен медал – лента и обръч/

1989 Световно първенство в Сараево, Югославия /сребърен медал – многобоя, златен медал – обръч и въже, сребърен медал – топка/

Честит 56-и рожден ден на прекрасната Бианка Панова!