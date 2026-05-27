На 22 май, петък на обяд, в столична болница се е родил внукът на легендарния български поет, композитор и певец Михаил Белчев, който напусна този свят преди месец. Щастливата новина за появата на бял свят на малкото момченце, което ще носи името на своя знаменит дядо, бе съобщена официално от Кристина Белчева.

Приживе големият творец Михаил Белчев споделяше в свои интервюта, че най-голямата му мечта е била да дочака внуче, но последното щастливо семейно събитие, на което успя да присъства, бе сватбата на неговия син, припомня Plovdiv24.bg.

Приемственост във фамилията

Майка на малкото юначе е Кристина – дъщеря на Валентин Пламенов, която ощастливи своя съпруг, музиканта и продуцент Константин Белчев. Връзката между покойния Михаил Белчев и неговия син Константин остава в паметта като една от най-дълбоките и вдъхновяващи истории за приемственост в българската култура.

Щастливите родители

Посмъртно признание и най-високото отличие "Златен век“

По повод празника на българската просвета и култура 24 май, министърът на културата Евтим Милошев поднесе на съпругата на поета Кристина Белчева огърлие "Златен век". Престижната награда представлява най-високото отличие за изключителен принос към развитието на българската култура и духовност и бе присъдена посмъртно на големия творец Михаил Белчев.