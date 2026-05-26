Красивата Мария, дъщеря на попфолк певицата Валя, се превърна в една от най-коментираните и стилни абитуриентки тази година. Младата дама събра очите на пловдивчани с холивудски блясък и зашеметяваща визия, която бързо се превърна в хит в социалните мрежи, съобщава Plovdiv24.bg. Абитуриентският бал на зрелостничката е бил в емблематичния хотел "Тримонциум" в Пловдив.

Ослепителна визия и стил

За своя специален ден зрелостничката заложи на изящна рокля, която перфектно подчертаваше безупречната ѝ фигура. Стилният тоалет беше съчетан с прецизен грим и прическа, излъчващи увереност и изтънченост. Снимки и поздравления за събитието бързо наводниха профилите на изпълнителката Валя във Facebook, където фенове и близки не спряха да сипят суперлативи за чаровната абитуриентка.

Парти в сърцето на Пловдив

Докато младата красавица се забавляваше със своите съученици, вълнението на нейното семейство се пренесе на друго място в Пловдив. Тържеството за близки и приятели се е състоял в "Малката Марица". От споделените лични сторита и кадри във Фейсбук става ясно, че гостите са отпразнували подобаващо повода с много настроение, наздравици и гордост за прекрасната абитуриентка.

С тази бляскава поява Мария доказа, че притежава сценичното присъствие на майка си – същата, която преди години ѝ посвети емблематичната си песен "Дъще моя".