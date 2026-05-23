Днес, 23 май, един от обичаните български актьори празнува рожден ден. Димитър Баненкин, познат на зрителите от "Под прикритие", "Недадените“, "Скъпи наследници“ и десетки театрални и кино роли, навършва 64 години. Роден е на 23 май 1962 г. в Пазарджик.

Тазгодишният му рожден ден идва в особено важен момент. През юни 2025 г. Баненкин спечели конкурса на Министерството на културата и застана начело на Драматично-кукления театър "Константин Величков“ в родния си град. Така актьорът посреща годишнината си като директор на пазарджишкия театър, там, където преди десетилетия прави първите си стъпки на сцената.

От Пазарджик до сцената и обратно

Талантът на Баненкин е открит рано. Едва на 10 години малкият Митко излиза на сцената в легендарния "Януари“ на режисьора Крикор Азарян, поставен по текст на Йордан Радичков, двамата творци актьорът и до днес смята за свои "кръстници“ в театъра. След Езиковата гимназия в Пазарджик завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.

Играе в Театър 199 и в Театър "София“ и е сред създателите на Малък градски театър "Зад канала“. В края на 80-те обаче животът му поема по друг път — Баненкин заминава за Германия, където остава над 23 години и развива успешен ресторантьорски бизнес.

Голямото завръщане

Връщането му в България е свързано с едно знаково българско заглавие. Поканата за ролята на фанатизиран нацист в "Недадените“ го връща у дома след повече от две десетилетия в чужбина, и се превръща в началото на нов, ярък етап от кариерата му.

Следват роли, които го правят отново популярен сред родната публика, в "Скъпи наследници“, "Под прикритие“, "Дамасцена“, "Посоки“ на Стефан Командарев, както и в първия български финансов трилър "Борсови играчи“. На сцената на Сатиричния театър зрителите могат да го гледат в "Майка Кураж и нейните деца“ и "Когато розите танцуват“.

На своя 64-и рожден ден Димитър Баненкин има повод да погледне назад към един богат на обрати път, и напред към новата си мисия начело на театъра в родния Пазарджик.