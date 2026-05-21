Пианистът и музикален виртуоз Евгени Генчев спечели титлата "Любим звезден готвач на България“ в осмия сезон на кулинарното риалити Hell’s Kitchen, благодарение на богато и изпълнено с вкусове и история меню, което му донесе признанието на шеф Виктор Ангелов. Талантливият музикант успя да изпревари модела Славена Вътова, която остана на второ място във финалната надпревара.

Победителят сподели в студиото на "Събуди се“ по NOVA, че напрежението на финала е било огромно, като първоначално дори не е успял да се зарадва истински, а по-късно се разплакал при гледането на записа, информира Plovdiv24.bg.

Преоткриване на кулинарния талант

Музикантът признава, че е влязъл в предаването спонтанно и не е си представял, че ще стигне толкова далеч. Той беше сред малцината участници, преминали през всички изпитания без скандали, превръщайки готвенето във форма на изкуство. Макар майка му винаги да е била "кралицата на кухнята“ у дома, кулинарният му път започнал по принуда по време на студентските му години в Лондон. Днес неговите приятели вече имат големи очаквания към него и го питат кога ще готви отново чрез презентация на многопластово меню.

Пресичане на кулинарията с изкуството

Освен спектакъла "Валсът на розите“, който ще се играе на 27 май в София, и постановката "Беладона“ в Театър "Българска армия“, Евгени Генчев подготвя изцяло нов проект, наречен "Кухнята на музиката“. Събитието ще се проведе на 20 юни във Военния клуб в София, където пианистът ще пречупи кулинарията през музикалното изкуство. За своите почитатели той подготвя и "Еспума от рози“ – ястие с деликатна текстура от молекулярната кухня, което представлява закачка с риалити форматите, в които е участвал.

Истината за личния живот и слуховете

Зад гърба си пианистът има участие и като Ерген №2 в популярното романтично шоу, където обаче не откри дългосрочна споделеност. В откровено интервю пред Мариан Станков – Мон Дьо в "Храмът на историите“, Генчев говори за раздялата с бившата си годеница Валерия, като сподели, че е дал всичко от себе си в тази връзка, но накрая е останал напълно изтощен. Той категорично отрече циркулиращите в интернет пространството слухове за романтични връзки с инфлуенсърката Ивка Бейбе, с Кристина Пламенова или абсурдните твърдения за отношения с изпълнителя Азис. Музикантът разкри, че в момента не е сам, но предпочита да пази личния си живот далеч от прожекторите, като най-големият му страх е времето да не превърне музиката в единствената му любов.

Пътят от лишенията до световната сцена

Евгени Генчев не израства в музикално семейство – родителите му са живеели на село, а изборът му да поеме по артистичен път първоначално създал напрежение с неговия баща. Музикантът признава, че дълго време е търсил бащиното признание, а огромната амбиция и денонощната работа в детството са го довеждали до ръба на паник атаки, с които се справя чрез йога и източни практики. Като студент в Кралската музикална академия в Лондон, където е приет със стипендия в конкуренция с над 5000 кандидати, той е живял изключително скромно, спал е по подове и е работил като охрана и стюард в музей. Този труд обаче му отваря вратите към световната сцена, където е изнасял концерти на няколко континента и е споделял сцена със звезди от ранга на Том Джоунс, Лейди Гага, Хелене Фишер и Лука Шулич от 2Cellos, включително и участия в шоуто на Хайди Клум.