Българската поп сцена отдавна не е виждала такъв глобален триумф c историческата победа на Дара на "Евровизия". Песента буквално покори не само Стария континент, но и излезе извън пределите му, превръщайки се в световен феномен.

Чуждестранни продуценти и западни медии са единодушни: Дара притежава абсолютно всичко необходимо, за да бъде световна мегазвезда. Тя съчетава мощен глас, невероятна харизма, завидни танцувални умения и, разбира се, забележителна красота.

Зад блясъка на прожекторите и перфектното шоу обаче се крие една много лична и трудна битка.

Дара никога не се е притеснявала да говори открито за трудностите, с които е живяла години наред. Преди да разбере причината за това, което сама описва като "вътрешен хаос“, тя преминава през дълъг път на несигурност. Отговорът идва с диагнозата ADHD (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност).

За много хора това състояние все още е табу, но споделянето на Дара помага на хиляди нейни фенове да разберат, че не са сами.

ADHD не е присъда или липса на възможности - то просто е различен начин, по който работи умът. Това не е липса на интелигентност, мързел или лошо възпитание. Проучванията показват, че при хората с ADHD има физически и химически разлики в мозъчните структури - особено в челния дял, който отговаря за т.нар. изпълнителни функции (планиране, организиране и самоконтрол).

Какво всъщност представлява ADHD?

Противно на митовете, това състояние се проявява изключително индивидуално. В медицината то се разделя на няколко основни типа, като всеки от тях носи своите специфични предизвикателства

Хората често се разсейват лесно, губят вещи, забравят за ангажименти и изпитват сериозни трудности с организацията. Поради ниските нива на допамин, за човек с ADHD е изключително трудно да започне скучна задача. Но ако нещо му е изключително интересно, той може да изпадне в състояние на хиперфокус - да работи с часове без да се разсейва и да забрави за всичко наоколо. Характеризира се с постоянно чувство за вътрешно безпокойство (физическо или ментално). Хората с този тип често говорят прекомерно, трудно стоят на едно място, прекъсват събеседниците си и са склонни да вземат прибързани решения.

Хората с ADHD често притежават невероятна енергия, нестандартно мислене и способност за т.нар. хиперфокус върху нещата, които обичат – в случая на Дара - музиката и танците.