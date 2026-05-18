Върховният съд на Испания напълно оправда колумбийската поп звезда Шакира по обвиненията в данъчна измама, съобщиха световните агенции Ройтерс и АФП. Висшите магистрати отхвърлиха претенциите на испанските власти и разпоредиха на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, платени до момента под формата на глоби и натрупани лихви.

Липса на доказателства за данъчно местожителство

Испанският съдия постанови, че разследващите органи не са успели да докажат по категоричен начин, че през 2011 г. Шакира е пребивавала в страната повече от 183 дни. Този период е минималният законов праг, според който едно лице може да бъде обявено за данъчно задължено на територията на Испания.

Връзката с Жерар Пике и мотивите на съда

По време на процеса испанските данъчни власти настояваха, че певицата е била трайно обвързана с държавата заради тогавашната си връзка с бившия футболист на "Барселона“ Жерар Пике, който е и баща на двете ѝ деца. Официалната теза на проверяващите беше, че тя е развивала основната си творческа и бизнес дейност именно в средиземноморската страна.

Върховният съд обаче категорично отхвърли тези аргументи и обяви наложените санкции за напълно незаконосъобразни. В официалния съдебен документ, цитиран от Ройтерс, се посочва, че глобите са били наложени въз основа на чисто предположение за данъчното местожителство на жалбоподателката през 2011 година – факт, който така и не е бил доказан по време на разследването.