Поп звездата Дара предизвика вълна от емоции на екрана след победата си в "Евровизия". Тя отправи специален поздрав за рождения ден на водещия Петър Дочев в "Преди обед" по време на участието си.

Изпълнителката на хита "Bangaranga“ влезе в студиото, прегърна трогнатия рожденик и му честити празника, а той не скри вълнението си от срещата си с нея, информира Plovdiv24.bg.

Слуховете за "числото на дявола“ и прическата

Въпреки натрупаното сериозно напрежение и умора, Дара демонстрира отлично настроение и дори намери сили да се пошегува с коментарите по свой адрес. Тя сподели с усмивка, че след победата не е имала време да гледа телевизия, но въпреки това е разбрала, че са я обявили за "сатанистка“. Повод за думите ѝ стана визията на другата водеща в студиото, Оля Малинова, която се появи със същия малък, спираловиден кичур на челото, превърнал се в запазена марка за Дара на конкурса. Певицата развенча теориите, че въпросната "заврънтулка“ е препратка към числото на дявола, като уточни, че носи тази прическа поне от три години насам.

Емоциите от пътуването и кукерите на летището

При завръщането си към България певицата е изживяла вълнуващи моменти, като дори е била допусната директно в пилотската кабина на самолета. При кацането си на летището тя е била посрещната от кукери. Дара разкри, че именно те са били основното вдъхновение за създаването на роклята, с която тя премина по тюркоазения килим на "Евровизия“. Тя изрази и силна емоция към своите танцьори, с които сподели сцената по време на победния триумф, признавайки, че те вече много ѝ липсват.

