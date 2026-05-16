Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров направи разтърсваща изповед за най-тежката битка в живота си — тази с коварната левкемия — в емоционално интервю за Нова телевизия. Пред камерите легендарният спортист описа детайлно изтощението от химиотерапията, изолацията от семейството и волята, необходима за преодоляването на критичните моменти.

Бившият футболист разкри неочаквани подробности за критичния шести месец от своето лечение, ролята на съпругата му като негов лидер в най-мрачните дни и мотивите си да отказва предложения за участие в политическия живот на страната.

Битката с левкемията и непосилните болки

Лечението с химиотерапия постепенно е изтощило организма на Стилиян Петров до краен предел. Най-тежкият етап от борбата настъпва през шестия месец, когато болките стават напълно непоносими, а имунната му защита е срината до нула. В този период физическата му слабост е толкова голяма, че съпругата му е трябвало буквално да го влачи от тоалетната до болничното легло.

Изолацията и силата на семейството

Едно от най-мъчителните изпитания за Петров е пълната изолация от децата му, продължила седмици наред. Той е имал възможност да ги вижда единствено през прозореца на вратата на болничната стая. В тази ситуация неговата съпруга се превръща в най-голямата му опора и лидер, която непрекъснато му е вдъхвала кураж с думите, че всичко ще бъде наред. По време на престоя си на 17-ия етаж в болницата, Петров е наблюдавал през прозореца обикновения живот на хората навън, който в онзи момент му се е струвал почти недостижим.

Професионализмът на голямата футболна сцена

Извън личната драма, Стилиян Петров коментира и сериозната разлика между българския футбол и реалността в Западна Европа. Според него най-важният урок, натучен след напускането на родината, е суровият професионализъм. На голямата сцена борбата е изключително оспорвана и няма място за отпускане или оправдания, тъй като всеки футболист, който не показва максимално ниво, бива незабавно заменен.

Обичта към родината и отказът от политиката

Въпреки дългогодишния си живот във Великобритания, бившият капитан остава силно привързан към родината си и заявява, че винаги ще я обича и ще я смята за най-красивата страна. Петров разкри още, че през годините е получавал многобройни покани да влезе в политическия живот като депутат или министър на младежта и спорта. Той обаче винаги е отказвал категорично подобни предложения, определяйки ги като подигравка с българския народ, и подчертава, че никога не е виждал себе си в ролята на политик.