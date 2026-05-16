България записа първия си голям триумф на тазгодишното издание на международния песенен конкурс "Евровизия 2026“, провеждащ се в австрийската столица Виена. Страната ни бе удостоена с престижната награда за най-добро артистично изпълнение.
Голямата новина съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева в личния си профил във Facebook часове преди началото на грандиозния финал.
Експлозивен скок в прогнозите и стабилно място в топ 3
Признанието от страна на международните коментатори идва непосредствено след безапелационното и изключително силно представяне на Дара по време на втория полуфинал. Проектът Bangaranga, който умело съчетава модерно поп звучене с мистични кукерски мотиви, буквално взриви публиката в залата и пред екраните.
Данните от международните букмейкъри в последните часове отчитат рязък скок в шансовете на родната представителка. България вече се нарежда сред абсолютните фаворити на конкурса и заема стабилна позиция в топ 3 на финалните прогнози за спечелването на кристалния микрофон.
Как да подкрепим Дара на финала под номер 12?
Големият финал на "Евровизия 2026“ се излъчва на живо тази вечер, а българската звезда ще излезе на сцената под номер 12.
Важно е да се напомни на зрителите, че според официалния регламент на конкурса, гласуването от територията на самата България за нашия представител е невъзможно. Целият съдбоносен вот зависи от огромната българска диаспора зад граница. Всички сънародници в чужбина могат да дадат гласа си за Дара според обявените телефонни номера за държавата, в която се намират в момента, или бързо и лесно чрез официалната онлайн платформа на конкурса на адрес WWW.ESC.VOTE. Очаква се подкрепата за родната певица да достигне рекордни нива.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!