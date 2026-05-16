България записа първия си голям триумф на тазгодишното издание на международния песенен конкурс "Евровизия 2026“, провеждащ се в австрийската столица Виена. Страната ни бе удостоена с престижната награда за най-добро артистично изпълнение.

Голямата новина съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева в личния си профил във Facebook часове преди началото на грандиозния финал.

Току-що България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на "Евровизия 2026“. Тази награда е за невероятния сценичен екип зад DARA и Bangaranga според коментаторите на участващите държави сподели развълнуваната Армутлиева.

Експлозивен скок в прогнозите и стабилно място в топ 3

Признанието от страна на международните коментатори идва непосредствено след безапелационното и изключително силно представяне на Дара по време на втория полуфинал. Проектът Bangaranga, който умело съчетава модерно поп звучене с мистични кукерски мотиви, буквално взриви публиката в залата и пред екраните.

Данните от международните букмейкъри в последните часове отчитат рязък скок в шансовете на родната представителка. България вече се нарежда сред абсолютните фаворити на конкурса и заема стабилна позиция в топ 3 на финалните прогнози за спечелването на кристалния микрофон.

Как да подкрепим Дара на финала под номер 12?

Големият финал на "Евровизия 2026“ се излъчва на живо тази вечер, а българската звезда ще излезе на сцената под номер 12.

Важно е да се напомни на зрителите, че според официалния регламент на конкурса, гласуването от територията на самата България за нашия представител е невъзможно. Целият съдбоносен вот зависи от огромната българска диаспора зад граница. Всички сънародници в чужбина могат да дадат гласа си за Дара според обявените телефонни номера за държавата, в която се намират в момента, или бързо и лесно чрез официалната онлайн платформа на конкурса на адрес WWW.ESC.VOTE. Очаква се подкрепата за родната певица да достигне рекордни нива.