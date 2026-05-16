Българската поп звезда Дара се нареди сред основните фаворити за призовата тройка на престижния музикален конкурс "Евровизия 2026“, който се провежда в австрийската столица Виена. След изключително силното и експлозивно представяне на втория полуфинал, международните букмейкъри отчитат рязък скок в шансовете на страната ни, като България влиза стабилно в топ 3 на финалните прогнози.

Големият финал ще се излъчи на живо тази вечер (16 май) от 22:00 ч. българско време във "Винер щатхале“, а Дара ще излезе на сцената под фаталния, но исторически успешен за конкурса номер 12.

Глобален феномен и подкрепа от Ерос Рамацоти

Еуфорията около песента Bangaranga – дръзка изповед за женския бунт и свобода – расте с всяка изминала минута. Концепцията на сценичното представяне, вдъхновена от древните български кукерски ритуали, буквално отнесе покрива на залата, а уредите отчетоха нива на шума от 107 децибела след края на изпълнението.

Социалните мрежи преливат от съдържание, а т.нар. "Бунт на Дара“ се превърна в глобален тренд. Хиляди потребители, музиканти и инфлуенсъри споделят свои версии на танци под ритъма на парчето. Феноменът завладя дори световни легенди, като в онлайн пространството масово се споделят кадри на италианската мегазвезда Ерос Рамацоти, който танцува под звуците на Bangaranga.

Държавна подкрепа и еуфория сред колегите

У нас вълната от съпричастност обедини хора от всички сфери. Министърът на културата Евтим Милошев официално призова за подкрепа на родната представителка:

Категорично, най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка на Евровизия – Дара! Вярвам, че Европа ще оцени и личността, и изпълнението ѝ. Стискаме палци на Дара заяви министър Милошев

Апел за гласуване отправиха десетки родни звезди, сред които Лили Иванова, Графа, Софи Маринова и Христо Стоичков. Ексцентричният изпълнител Иво Димчев също подчерта уникалността на проекта:

Искам да призова всички българи и всички нации в Европа да гласуват за Дара, нашето прекрасно българско момиче. Тя го заслужава сподели Иво Димчев

В подкрепа на певицата с видеоклипове и призиви се включиха дори най-младите фенове в страната, както и Главна дирекция "Жандармерия“.

Как да гласуваме под номер 12?

Важно е да се напомни, че според официалния регламент на конкурса, зрителите на територията на България нямат право да гласуват за българската песен. Целият съдбоносен вот и огромната отговорност за историческо класиране падат върху нашите сънародници в чужбина.

Всички българи зад граница, както и феновете на качествената музика от целия свят (гласуването "Rest of the World“), могат да подкрепят Дара под номер 12 чрез официалните СМС номера на съответните държави или онлайн на официалната платформа WWW.ESC.VOTE.