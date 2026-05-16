Голяма производствена база за текстилни и технически прежди на "Николов и синове“ АД в град Първомай е обявена за публична продан от частния съдебен изпълнител Стефан Горчев. Търгът включва не само огромната индустриална площ, но и целия парк от високотехнологични машини на компанията, информира Plovdiv24.bg.

Обектът: Индустриална площ от близо 10 декара

Имотът се намира на стратегическо място в Първомай (ул. "Бузлуджа“ № 3) и представлява УПИ с обща площ от 9 650 кв. м. Базата е обградена от три страни от улици. Началната цена само за имота е 1 507 797,97 евро.

Сграден фонд и капацитет: Бъдещият купувач ще придобие комплекс от няколко масивни сгради:

Цех за пасмантерийни изделия (720 кв. м): Въведен в експлоатация през 2010 г.

Масивен склад (1066 кв. м): Функциониращ от 2016 г.

Нова производствено-складова база (1349,81 кв. м): Обект на етап "груб строеж“ с 90% степен на завършеност.

Стоманобетонна сграда (600 кв. м): Търпим строеж.

На тезгяха: Високотехнологичен машинен парк за стотици хиляди евро

Освен сградите, ЧСИ Стефан Горчев е обявил за продажба и движимите вещи на дружеството. Списъкът включва десетки специализирани машини, много от които са сравнително нови (въведени в експлоатация между 2017 и 2023 г.).

Машинното оборудване:

- Текстурираща машина: Начална цена от 435 857,22 евро.

- Автоматична машина за обличане с въздух ССМ (2020 г.): Начална цена 138 884,22 евро.

- Машина за въздушно обличане на еластична нишка (2013 г.): Начална цена 88 054,56 евро.

- Модерно оборудване (2019–2023 г.): Разнообразие от обличащи, навиващи и сингъл машини (марки HKV, MANEGATO и др.), както и инверторни винтови компресори GARDNER DENVER.

- Най-новите попълнения: Машини за смесване на прежда Muksa Makina, произведени през 2022 и 2023 г.

Историята на "Николов и синове“: От 45 тона износ до разпродажба

Създадена през 1999 г., компанията бързо се превръща във водещ фактор в пасмантерийния бранш. В пика си тя увеличава капацитета си от 7 на 45 тона продукция месечно, изнасяйки за Румъния, Гърция, Италия, Израел и Турция. Въпреки рекордния оборот от 8,1 млн. лв. през 2022 г., фирмата претърпява рязък срив, като приходите за 2024 г. падат до 2,9 млн. лв., което води до настоящата разпродажба за покриване на задължения. Върху имота има наложени тежести и възбрани поради неплатени ипотеки и загубено съдебно дело.

Условия на търга: Срокове и правила

Инвеститорите трябва да имат предвид различните периоди за подаване на предложения:

За имота: От 15 май до 15 юни 2026 г. Обявяване на резултатите: 16 юни 2026 г.

За машините (движимите вещи): От 22 май до 22 юни 2026 г. Обявяване на резултатите: 23 юни 2026 г.

Важно за участниците:

10% от началната цена се внасят предварително по сметката на ЧСИ. Данъкът се начислява само върху новите части на имота и върху движимите вещи (цените на машините са посочени с включен ДДС). Всяко предложение за имота, което надвишава началната цена с повече от 30%, се обявява за недействително. При суми над 15 000 евро участниците задължително подават декларация за произход на средствата.