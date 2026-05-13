Кметът на община "Родопи“ Павел Михайлов, кметът на Брестовица Мария Манолова и директорът на детска градина "Първи юни“ Елена Андреева официално откриха обновената сграда на детската градина в селото. Тримата прерязаха лентата и дадоха символично нов живот на сградата, след успешното приключване на проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност, съобщиха от община "Родопи" за Plovdiv24.bg.

Празникът започна с водосвет за здраве и благополучие, а прекрасните деца от 4 група на детската градина поздравиха гостите с емоционална художествена програма, която докосна сърцата на всички.

"Това е проект, който жителите на Брестовица очакват десетилетия. Сградата не беше основно ремонтирана от построяването. Днес тя е преобразена - по-топла, по-светла, по-уютна и по-сигурна за нашите деца. Вярвам, че всяко дете заслужава да учи, играе и расте в красива и вдъхновяваща среда. Това е инвестиция в бъдещето на Брестовица, в бъдещето на нашата общност и в поколенията след нас“, коментира кметът на община "Родопи“ Павел Михайлов.

По проекта е извършено цялостно саниране и подмяна на дограмата, положени са топлоизолация на фасадата и хидроизолация на покрива, изградена е нова отоплителна инсталация на първия и втория етаж на сградата, както и фотоволтаична система за собствено потребление. Средствата за ремонта са по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Вярвам, че няма по-смислена инвестиция от тази в децата и образованието. Когато обновяваме детски градини и училища, ние не само ремонтираме сгради, а осигуряваме модерна, сигурна и уютна среда за обучение и развитие, където се раждат първите мечти, приятелства и спомени, даваме на децата по-добър старт, спокойствие за родителите и увереност, че растат в условия, които отговарят на съвременните изисквания“, каза още кметът Павел Михайлов.