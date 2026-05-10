В Кричим се провежда четвъртото издание на "Фестивал на ягодата 2026", организиран от Община Кричим и НЧ "Пробуда – 1912 г."Фестивалът на ягодата" се е превърна в символ на трудолюбието, традициите и духа на Кричим и всяка година събира все повече хора. В момента Кричим е без електрозахранване, а неочакваната авария се случва в най-неподходящия момент, съобщава репортер на Plovdiv24.bg.

В момента градът е буквално парализиран. Всички магазини и заведения са спрели работа, а ресторантите, които са пълни с посетители заради празника, не могат да обслужват клиентите си. Липсата на ток се отразява на местния бизнес и създава хаос сред организаторите на събитието, тъй като и озвучаването на сцените е прекъснато.

В неделя програмата трябва завърши с фолклорна надпревара "С песните и танците на моя народ" и награждаване на участниците.