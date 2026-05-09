Интервю за Plovdiv24.bg с кмета на Карлово Емил Кабаиванов, за спасяването на общинската болница по повод организираните протести там.

Кажете ни какви са проблемите на Общинската болница в Карлово днес?

Проблемите са сходни с проблемите на повечето общински болници. Но, както се казва, има една добра новина, има и една не толкова добра. Добрата новина е, че болницата е в стабилно финансово състояние. Не натрупва задължения.

Това дава възможност тя да функционира.

Но сега почваме с проблемите. Къдровият проблем е един от тях. Имаме нужда от неонатоло - педиатър или с курс по неонатология, педиатър със специалност детски лекар, или с втора специалност неонатология, за да може да извършва консултации при деца, които са с проблеми след раждането. Това е поради пенсиониране на една колежка и невъзможността вече цяла година да намерим. Разговорите са на ниво национален център по неонатология, Национална детска болница в Пловдив. Невъзможността ни доведи до там да преустановим временно ражданията.

Вторият проблем е, че имаме недокомплект с един лекар в Детско отделение, един във Вътрешно отделение. Колегите, които са четири във Вътрешно и четири в Детско, просто едва смогват, събира им се много извънреден труд. Постоянно търсим лекар. Звъним на всички момчета и момичета от Карлово, които завършват такива специалности.

Но какви са причините за този повсеместен проблем?

Проблемът е в това, че държавата дезертира от основната си контролна функция в здравеопазването. Позволи се безконтролно създаване на частни болници. В Пловдив те са 50, в София са 70, в България са общо 200. А знаете, че в частния бизнес имат по-гъвкави възможности да се привличат кадри.

Но какъв е проблемът на повечето частни болници, с малки изключения?

Голяма част от тях не поддържат инфекциозни отделения, не поддържат реанимация, работят само по скъпоплатени пътеки. Тоест, този проблем, освен до липса на кадри и неравномерното им разпределение, води и до ощетяване на Здравната каса. Защото една пневмония в Карловската болница се лекува и струва на Касата и на всичцки нас много по-евтино, тъй като нивото на Вътрешно отделение е по-ниско.

Но този процес на безконтролно създаване на частни болници продължава. Аз не съм ни най-малко не съм против тях. Но държавата има една основна функция - да контролира и да осигурява програми за превенция на социално значимите болести - сърдечно съдовите, онкология, ендокринология, детски и т.н.

Ще ви върна към ковид-пандемията. Спомнете си, че ако не бяха държавните и общински болници, само три частни болници в Пловдив приемаха ковид-болни. В Карлово бяхме със 120 ковид-болни.

И на въпроса ни към всички министри на зравеопазването от 15 години назад,към всички финансови министри, да ни помогнат да променят системата, те казват "болниците са общински, вие се оправяйте". Да, но хората са общи. Няма значение община, село, град и т.н.

В крайна сметка, какви решения взехте, г-н Кабаиванов?

Ние ще се борим за тези законодателни промени, които трябва да предприеме сегашното правителство. До тогава, обаче, единствената ни възможност е да увеличим платените дежурства в Общинската болница и извънредния труд. Дори при оскъдните финанси, с които разполагаме. Общината поема цялостната издръжка за физическа охрана на болницата.

Миналата година ремонтирахме Родилното отделение, тази година ще ремонтираме Инфекциозно отделение. Имаме единственото Инфекциозно отделение в областта извън Пловдив.

Освен това възложихме на председателя на Медицинския съвет и на председателя на Общинския съвет да проведат в понеделник съвет, на който трябва да уточнят новите цени на платените нощни дежурства и извънредния труд. В сряда ще имаме съвместно заседание между кмета, председателя, Комисията по здравеопазване към Общинския съвет и Медицинския съвет на болницата, на който ще се вземе окончателно решение и ще търсим колеги, които да дойдат заради по-високите цена на платените дежурства, за да ни покрият поне нощния труд. Това ще облекчи работата на местните лекари, докато търсим още нови лекари. Поемаме и всички транспортни разходи и безплатно жилище на лекарите, които ще дойдат да работят, и не само лекари, (6:33) и на медицински специалисти, които искат да дойдат да работят в Карловската болница. Карловската болница е и база за специализация, така че те могат да си работят и да защитават и специалност.

Тоест, няма да се стигне до затваряне на отделения. Кажете няколко думи и за протеста.

Протестът беше изцяло политизиран от една партия и двама неуспели кандидат-депутати. На сесията и на Медицинския съвет, мнозинството съветници и колеги в Медицинския съвет изразиха своето недоволство, че един проблем, който е хроничен и който не е само за Карловската болница, се политизира.

Предложих на протестиращите, първо пред Министерството на здравеопазването, след това пред Парламента, да отидем заедно. Моето мнение, на мнозинството съветници и на мнозинството колеги е по-малко да се шуми около Карловската болница, за да не рушим имиджа и. Това мога да кажа. Ако можем да си помогнем, сами ще си помогнем. Ще се борим за законодателни промени, които да позволят да съществуват общинските болници, дори с по-ниско ниво на категория.

Общинските болници могат да излекуват едно заболяване по-бързо и по-евтино за Касата и по-удобно за хората. Там, където живеят, вместо да ходят на 60 км до Пловдив, до София, до Варна, до Бургас, където и да е.

Колко пациенти приема болницата в Карлово годишно?

Годишно около 5000 болни минават през болницата. Имаме 130 легла, 34 лекари и 68 медицински сестри и още толкова персонал. Общо 130 човека е персоналът на болницата. Бюджетът на болницата, който сме си заработили от Касата, е 8 милиона и половина лева.

Пак казвам, че болницата няма задължения. Ние всяка година помагаме, като поемаме част от дейностите. Не говоря за заплати, нямаме право да плащаме заплати. Но за цялостната физическа охрана ще отделим средства, както и за ремонт на Инфекциозно отделение, както миналата година отделихме за ремонт на Родилно отделение.

А тези допълнителни средства за педиатрите, които ще работят извънредно? Те откъде ще дойдат?

Те идват от болницата, като се преструктурира бюджета на болницата.

Тоест, няма проблем с ръководството на болницата, няма проблем в общинското ръководство? Проблемът е по-скоро държавен?

Вижте, аз съм дал 18 години от живота си за тази болница. Работил съм като лекар за 180 лева заплата на месец, с 5 дежурства по график, 15 дена на разположение и ние никога не сме се оплаквали. Просто, сегашното поколение, на които много се радват някои хора, как свалили това и онова правителство, те искат парите сега, веднага, преди да са натрупали експертният потенциал, преди да са специализирали. Хубаво е да искаш от живота, но първо трябва да излезеш на пазара на труда със знания, умения и с желание за работа.