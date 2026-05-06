Частен съдебен изпълнител обяви публична продан на масивна сграда - бивша хлебарница и прилежащо дворно място в село Драгойново, община Първомай. Търгът за имота, който е собственост на Всестранна кооперация "Съгласие“, започва на 28 април 2026 г. при начална цена от 30 048 евро с ДДС.

Това става ясно от информацията в регистъра на публичните продажби, съобщава Plovdiv24.bg. Изпълнителното дело е заведено срещу кооперацията, а върху имота има вписани възбрани в полза на взискател и Община Първомай.

Обектът включва дворно място с площ от около 950 кв.м и построена в него тухлена сграда от 230 кв.м. Началната тръжна цена е фиксирана на 80% от оценката на вещото лице.

Процедурата ще се проведе от ЧСИ Ангел Ангелаков, като срокът за подаване на наддавателни предложения е до 28 май 2026 г.. Резултатите и новият собственик, ако има такъв, ще бъдат обявени на 29 май от 14:00 часа в сградата на Районния съд в Първомай.

Желаещите да участват трябва да внесат задатък в размер на 10% от началната цена, предложенията не могат да бъдат по-ниски от началната цена или да я надвишават с повече от 30%. През периода на продажбата всички заинтересовани лица могат да извършват огледи на място в с. Драгойново.