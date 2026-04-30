Община Асеновград официално открива Майските културни празници 2026 г. на 7-ми май, предлагайки на жителите и гостите на града наситена програма от концерти, изложби и театрални постановки. Културният маратон ще продължи през целия месец, обединявайки изкуство, музика и вълнуващи срещи, съобщиха от общината за Plovdiv24.bg.

Програмата обещава разнообразни преживявания, като в нея са включени още интересни тематични срещи и изложби, които ще превърнат града в център на културния живот в региона. Кулминацията на честванията е планирана за последния уикенд на месеца – 30-ти и 31-ви май. В рамките на тези два почивни дни Асеновград ще бъде преизпълнен със събития от сутрин до вечер.

По традиция Асеновград отбелязва своя градски празник в последната неделя на май, която тази година се пада на 31-ви. За празничния финал са поканени специални гости, които ще се качат на сцената за големите концерти. Публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на обичаната певица Тони Димитрова, както и на фолклорната магия на Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл.

ПЪЛНА ПРОГРАМА

07.05.26 г. (четвъртък)

- 18:00 ч., Старинното училище: Откриване на Майски културни празници в Асеновград 2026 г. с "Пътуване във времето“ – изложба живопис и скулптура на Атанас Москов.

- 18:30 ч., Старинното училище: Музикален поздрав на Дуо "Доминанто“, с популярни арии, канцонети и евъргрийни.

08.05.26 г. (петък)

- 10:00 ч., пред часовника на площада: Интерактивно междуучилищно състезание "Търсене на съкровища в Асеновград“.

- 19:00 ч., пред паметника на Цар Иван Асен II: "Светлина от вековете: един народ, едно слово, един пламък" – тържествено факелно шествие на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград.

09.05.26 г. (събота)

- 09:00 ч., Комплекс "40-те извора“: Традиционен събор, организиран от ЛРД "Сокол“ – Асеновград. Състезание по ловна стрелба, киноложка изложба, риболовно състезание. Свири орк. "Чановете“.

- 10:00 ч., Казармата: Поднасяне на цветя пред паметника на загиналите в Отечествената война.

- 18:30 ч., Старинното училище: "Sоund Аnd Doul“ - концерт на Музейна музикална школа "Бемол 13“.

10.05.26 г. (неделя)

- 11:00 ч., сцената на площада: Зумба клас с ДФ "Косара“

11.05.26 г. (понеделник)

- 08:30 ч., параклисът "Св. св. Кирил и Методий“: Празнично богослужение по повод храмовия празник на параклиса.

- 17:30 ч., Градската библиотека: Гостува изложбата "Избрано“ от XII Международен фото салон Пловдив 2025 г. Представяне на отличените асеновградски фотографи: Елена Карагьозова, Мария Тодорова-Марчева, EFIAP и Стоян Шопов.

- 18:30 ч., НЧ "Родолюбие“: Концерт класическа музика, в изпълнение на Мичо Димитров – цигулка и Ирен Капеловска – пиано.

12.05.26 г. (вторник)

- 10:30 ч., Градската библиотека: Работна среща на библиотечната общност и РНБ "Иван Вазов“ – Пловдив, по повод професионалния празник на библиотекаря.

- 18:30 ч., НЧ "Родолюбие“: Годишен концерт на школите по цигулка, пиано и китара към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

- 21:00 ч., паркингът пред магазин "Кауфланд“: Прожекция на българския филм "Брънч за начинаещи“, с участието на Александра Сърчаджиева, Филип Буков, Орлин Павлов, Стефан Вълдобрев и др. Вход свободен.

13.05.26 г. (сряда)

- 18:00 ч., Градската библиотека: Концерт на учениците от Музикален център "Домът на Орфей“, с ръководител Даниел Ангелов.

- 18:30 ч., НЧ "Родолюбие“: "Святото дело на княз Борис I Михаил“ – театрална постановка на СУ "Св. княз Борис I“.

- 21:00 ч., паркингът пред магазин "Кауфланд“: Прожекция на българския филм "Записки по едно предателство“, с участието на Ивайло Христов, Пламен Димов, Иван Николов и др.

14.05.26 г. (четвъртък)

- 17:30 ч., сцената на площада: Празничен концерт на децата от ЦПЛР "Васил Левски“.

- 19:00 ч., НЧ "Родолюбие“: "Страст и нежност“ – рецитал на Маргарита Хранова с Разградска филхармония (Вход с билети).

15.05.26 г. (петък)

- 17:30 ч., Историческият музей: "Нощ на музеите“. Представяне на изложба от фонда на Исторически музей – Асеновград "Древни монети – свят на богове, герои и символи". Вход свободен в трите музейни сгради (Исторически музей; Старинно училище; Етнографска къща) от 17:00 ч. до 23:00 ч.

- 18:30 ч., пред Историческия музей: Концерт на Веси Пашалиева, квинтет.

16.05.26 г. (събота)

- 11:00 ч., градинката пред храм "Св. Богородица - Благовещение“: "По стъпките на арх. Боян Чинков в Асеновград“, събитие по проекта на Сдружение "Станимашка фотографчийница“ - "Духовни разстояния".

- 11:30 ч., Градската библиотека: "Сътворено в два века“ – представяне на новата книгата на Марин Маринов, по повод 70-годишния му юбилей.

- 18:00 ч., Градската библиотека: Клавирен концерт на Атанас Аргиров и Елена Чакърова от класа на Кети Стоянова.

17.05.26 г.(неделя)

- 11:00 ч., на площада: Ученическа щафета.

18.05.26 г. (понеделник)

- 17:30 ч., Градската библиотека: Творческа среща с писателката Виктория Бешлийска – автор на книгите "Глина“, "Сърце“ и "Нишка“.

20.05.26 г. (сряда)

- 18:00 ч., НЧ "Родолюбие“: "Когато пролетта запее“ – концерт на Вокална школа "Родолюбие“ към НЧ "Родолюбие“, с ръководител Ина Паришева.

- 19:00 ч., дворът на НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“: "Рок и фолк в огън и звук“ – концерт на преподаватели и техните ученици от НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

21.05.26 г. (четвъртък)

- 19:00 ч., НЧ "Родолюбие“: "Деца на света“ – театрална постановка по текст на Стефан Цанев, с участието на Димитър Маринов, Ели Скорчева, Симона Ангелова (Вход с билети).

22.05.26 г. (петък)

- 17:30 ч., Градската библиотека: Откриване на традиционната изложба на асеновградски художници

- 18:00 ч., пред НЧ "Родолюбие“: Юбилейна среща на випуск 1966 г. – 60 години от завършване на СУ "Св. княз Борис I“.

23.05.26 г. (събота)

- 16:00 ч., Палеонтологичният музей: "Живите цветове" – фотоизложба по повод Европейската нощ на музеите.

- 18:00 ч., сцената на площада: Тържествен ритуал на община Асеновград за изпращане на абитуриентите от ПГ "Св. Патриарх Евтимий“ и ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски“.

24.05.26 г. (неделя)

- 08:30 ч., параклисът "Св. св. Кирил и Методий“: Празнично богослужение.

- 10:00 ч., сцената на площада: Тържествено честване на 24-ти май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Концерт на деца от детските градини и училищата в Асеновград.

- 18:00 ч., сцената на площада: Тържествен ритуал на община Асеновград за изпращане на абитуриентите от СУ "Св. св. Кирил и Методий“ и ПГ "Цар Иван Асен II“.

25.05.26 г. (понеделник)

- 17:30 ч., Библиотеката към НЧ "Христо Ботев“ в кв. "Долни Воден“: Премиера на книгата на Никола Филипов "Долни Воден – минало и настояще“.

- 18:15 ч., сцената на площада: Тържествен ритуал на община Асеновград за изпращане на абитуриентите от СУ "Св. княз Борис I“.

26.05.26 г. (вторник)

- 19:00 ч., Военният клуб: "Театрална работилница за мечти“ представя постановката "Експрес към залеза“ (Вход с билети).

27.05.26 г. (сряда)

- 10:00 ч., Градската библиотека: Куиз "Експедиция Асеновград“, с ученици от среден курс на местните училища.

- 17:30 ч., Градската библиотека: Представяне на двете части на книгата "Да хванеш гората" от журналиста Галя Щърбева.

- 19:00 ч., НЧ "Родолюбие": "Горчиво“ - пиеса на Младежки театър "Н. Бинев", с участието на Христо Гърбов, Юлия Йорданова-Керана, Мариана Миланова, Александър Хаджиангелов (Вход с билети).

28.05.26 г. (четвъртък)

- 19:00 ч., сцената на площада: Гостува поп-изпълнителят Роби Николов.

29.05.26 г. (петък)

- 10:00 ч., Градският парк: Събор на ножарите и ковачите.

- 18:00 ч., НЧ "Родолюбие“: 45 години Пенсионерска организация в Асеновград. Празничен концерт на Пенсионерски хор " Станимака“.

- 19:00 ч., сцената на площада: "Рок на живо“. Концерт на местни рок групи и музиканти от различни поколения - "Рок класик бенд“, "Група за взаимопомощ“, "Фокус“, "Тома“.

30.05.26 г. (събота)

- 10:00 ч., Градският парк: Събор на ножарите и ковачите. Панаир на занаятите и щандове на производители от общината.

- 16:00 ч., сцената в Градския парк: "Клуб до клуб – Асеновград спортува“. Спортните клубове демонстрират уменията си.

- 18:30 ч., НЧ "Родолюбие“: "О, спомняте ли си, госпожо“. Юбилеен концерт на Вокална формация "Абел“.

31.05.26 г. (неделя) - ПРАЗНИК НА АСЕНОВГРАД

- 09:00 ч., църквата "Св. Богородица - Успение“: Празнична света литургия за благоденствието на Асеновград.

- 10:00 ч., сцената в Градския парк: Събор на ножарите и ковачите. Панаир на занаятите и щандове на производители от общината.

- 10:30 ч., пред паметника на цар Иван Асен II: Поднасяне на венци и цветя.

- 11:00 ч., сцената на площада: Церемония по издигане на националното знаме. Празнично слово на кмета на община Асеновград. Церемония по удостояване на граждани с почетни звания на община Асеновград.

- 11:00 ч., сцената в Градския парк: Парад на професиите - изложение на ПГ "Цар Иван Асен II“, СУ "Св. св. Кирил и Методий“, ПГ "Св. Патриарх Евтимий“ и ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски“.

- oт 11:00 ч. до 12:00 ч., сцената в Градския парк: Изложба-базар на кулинарни изделия на ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски“.

- 11:30 ч., сцената на площада: Танцуват мажоретните състави от асеновградските училища и детски градини.

- 12:00 ч., сцената в Градския парк: Свири Представителният духов оркестър на ВВС – Пловдив.

- 12:30 ч., сцената в Градския парк: Концерт на ФТА "Тракия".

- 13:00 ч., Детско ателие "Пъстроцвет" (ул. "Княгиня Евдокия" №10): Откриване на Детско ателие–галерия "Пъстроцвет", с ръководител Диана Коройчева.

- 13:30 ч., сцената в Градския парк: Да аплодираме талантите на Асеновград, наградени в конкурси, фестивали, състезания и олимпиади.

- 14:30 ч., сцената в Градския парк: Поздрав на местни творчески състави.

- от 15:00 ч. до 19:00 ч., Галерия "Стайн“: "Пълнолетие“ – изложба живопис.

- 16:00 ч., сцената в Градския парк: "Меджик Марио шоу“ с фокуси и балони.

- 17:00 ч., сцената в Градския парк: Концерт на Музейна музикална школа, с ръководител Веселина Пашалиева.

- 19:30 ч., сцената на площада: Поздрав от ДФ "Косара“.

- 19:45 ч., сцената на площада: Концерт на певицата Тони Димитрова.

- 20:45 ч., сцената на площада: Празнично хоро с Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл.

- 21:45 ч., на площада: Празнични илюминации.