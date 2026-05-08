Община Асеновград даде официално начало на Майските културни празници 2026 г. с изложба и музикална програма в емблематичното Старинно училище "Св. Георги“. Специален гост на събитието беше заместник-кметът Петър Петров, който приветства присъстващите и подчерта ролята на изкуството като обединител на общността.

Официалният старт бе поставен с експозицията "Пътуване във времето“ на твореца Атанас Москов, съобщиха от общината за Plovdiv24.bg.

Подробности за събитието

Изложбата представя богата колекция от картини и скулптури, които събират творчеството на цялата фамилия Москови. Произведенията впечатляват с цветово изящество и детайлни истории, носещи дълбоки послания към публиката. Посетителите ще имат възможност да разгледат експозицията в Старинното училище до края на празничния месец.

Музикално включване

Празничната вечер продължи с музикални изпълнения на Дуо "Доминанто“. Те зарадваха публиката с емоционална програма, включваща популярни арии, канцонети и вечни евъргрийни.

Според заместник-кмета Петър Петров заглавието на изложбата отправя специално послание за пътя на истинското изкуство от миналото към бъдещето. Той пожела на жителите и гостите на града да се потопят в духовността и човешката близост, които Майските културни празници носят със себе си.