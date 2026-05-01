Ремонтът на тротоарите на Обходния път в село Белащица все още не е довършен, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на община "Родопи" Павел Михайлов.

"Бях в отпуск и нямам информация до мен да има писма на жители, които споделят за безстопанственост и захвърлени на земята пътни знаци в района.

Кметът Павел Михайлов увери, че ще направи проверка и ако това отговаря на истината ще вземе незабавни мерки.

Според хората месеци наред не са взети мерки и ситуацията създава предпоставки за инциденти, тъй като липсва активна сигнализация за ограничение на скоростта, пешеходни пътеки и изкуствени неравности.