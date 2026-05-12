Дългогодишният имотен спор между собственика на известното заведение "Водопада“ и управата на Бачковския манастир има ново грозно развитие. Броени дни преди старта на активния туристически сезон служители на светата обител блокирали входа за лятната градина. С кран спуснали в ограденото пространство стар неработещ микробус без седалки и гуми, а в понеделник изсипали един камион пясък. Така директният достъп на клиентите до живописната градина е отрязан.

За проблема разказва пред камерата на Plovdiv24.bg собственикът на заведението Георги Паунов. "С фалшив нотариален акт те придобиха част от моя имот и част от републиканския резервен път. Оттам започнаха проблемите“ – припомня бизнесменът. Още тогава започнали заплахите срещу него, като най-честата реплика била "Ще ти съсипем семейството, ще ти съсипем бизнеса“. Конфликтът е заради дублиране на около 200 квадрата, вписани в нотариалните актове и на двете страни.

Паунов разказва, че е започнал работа в ресторанта през 1991 г., когато е бил част от холдинга "Наркооп“. Тогава републиканският път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян е минавал непосредство пред заведението. През 1996 г. АПИ измества шосето и оставя локалното платно като резервно. През 2005 г. Георги Паунов купува имота, върху който е построено заведението. Притежава нотариален акт и скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

"Не може 2005 г. закупен, а преди това – "Наркооп“ собственик, преди "Наркооп“ – община Асеновград собственик и 2018-та да стане собственик манастирът. Имам нотариален акт, със скица, с удостоверение, притежавам абсолютно всички документи, които са необходими“ – коментира бизнесменът. Паунов показа докъде минава границата на имота му. По думите му нитовете са забити в бордюра от лицензиран геодезист.

Имотният спор датирал от 2020-2021 г., след което започнало оправянето на заплахи и закани. Без разрешение за поставяне на преместваеми обекти от община Асеновград манастирската управа инсталирала павилиони и сергии, за да затворят гледката към водопада. В дъното на цялата акция стои секретарят Васил Апостолов, със знанието на игумена Сионий.

"Водим дела. Досега всичко е доказано, че това, което говоря, е вярно. Първото дело е заведено преди две или три години, но решение все още няма, тъй като постоянно си намират оправдания да отлагат“ – обясни Паунов.

Той опроверга лансираната в публичното пространство версия, че спорът с манастира е за паркинга. Завел съдебно дело, за да върне пътя на държавата. Три вещи лица, независими един от друг, доказали, че локалното платно е държавна собственост, а тротоарът е негов.

"Аз не споря за паркинга, тъй като паркингът е държавна собственост, а споря за част от моя имот. Става въпрос за 170 квадрата, които са заградени с тези бутафорни огради и е сложил сергии. Това става, защото заведох дело да си възвърна имота. Би трябвало човек, занимаващ се с религия, духовност от Българската православна църква той сам да ми предложи да си оправим нещата. Само че все едно от костенурка косъм да дръпнете“ – описа ситуацията. Разказа, че много пъти е звънял на манастирската управа с идеята да намерят някакъв компромис, но без резултат.

Със заграждането на входа към ресторантската градина де факто се изпълнява заканата на игумена: "Ще ти съсипя семейството, ще ти съсипя бизнеса, защото аз съм държавата“. "Тук работят хора, има персонал. Работят може би 20-30 човека. Трябва да има някаква човещина в него, а може би всичко човешко му е чуждо. Имитира духовник, ама нищо духовно няма в него щом тормози туристи, персонал, мен също и т. н. Трябва да се установи има ли нещо човешко в него, или няма“ – каза предприемачът. Решен е да изчака съдебното решение, но се е подготвил за още вандалски прояви. "Ако не го вразуми господ, ще чакаме съдебното решение", завърши бизнесменът.

Неработещият микробус и пясъкът

Позиция на на Бачковския манастир

Справка на Plovdiv24.bg в Google Street View показа, че през май 2023 г. пред входа на лятната градина не е имало ограда, а през юли 2024 г. достъпът вече е възпрепятстван.

"Слагаме отводнителна тръба, затова сме оградили пространството“ – каза по телефона в отговор на запитване от репортер на медията секретарят на Бачковския манастир Васил Апостолов. Не пожела да отговори дали има ВиК проект, одобрен ли е, издадено ли е строително разрешение. Заяви, че ще сменят тръбата, когато си искат.

По време на неприключило съдебно дело не може да се предприема нищо по отношение на спорната територия, контрира Георги Паунов.

Това се вижда зад оградата

Секретарят твърди, че преди 2-3 седмици е излязло съдебно решение за премахване на оградата на заведението, тъй като имотът, включително локалното платно до голямото дърво, бил манастирска собственост. Всъщност, в резервния републикански път е особен въпросният паркинг, за който стана дума по-горе. Манастирската управа е предоставила управлението на обекта на Георги Воденичаров. Там може да си оставите колата за цял ден само срещу 5 лева (2.56 евро).

Какво показват справките в АГКК

Проучване на Plovdiv24.bg установи, че огромна територия около Бачковския манастир е собственост на светата обител. Ресторант "Водопада“ остава единственият имот, принадлежащ на частно лице, което подбужда основателни въпроси за имуществени претенции и натиск.

По време на предишния игумен дядо Борис манастирът е успял да се сдобие с нотариални актове за имоти по цялата крайречна зона в непосредствена близост до сервитута на АПИ. В последствие киприте капанчета в дефилето на река Чая постепенно започнаха да пускат кепенци. Преди 15 години друг известен ресторантьор от Бачково – Атанас Джамуров, управляващ верига заведения под марката "Джамура“, сам разруши едно от тях, тъй като не се договорил за нормален наем на терена, за който плаща на манастирската управа.