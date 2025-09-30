© Спорът между Бачковския манастир и собственика на ресторант "Водопада" Георги Паунов продължава, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Днес бе организирана пресконференция от собственика и негов колега - Марин Дуков, в която те припомниха за нерешимия проблем, продължаващ вече четвърта година.



Припомняме, че спорът се води за въпросния имот и паркинга в подножието на манастира, които сега се стопанисват от Паунов.



"Нищо не съм поискал, до ден днешен, от манастира. Те заграбиха от моя имот и тормозът е лично от игумена. Лично! Той нарежда да ми тормозят семейството. Децата ми не могат да спят нощно време", каза Паунов.



Той добави: "За този случай писахме жалби до кмета на Асеновград - никаква реакция 3 години. Никаква. Кметът и заместник-кметът по строителството могат за един месец да решат случая".



По думите му, секретарят на манастира Васил Апостолов многократно е отправял заплахи към Паунов и описва него и игумена като "деспоти".



"Това, което говорим сега, можем категорично да го докажем с документи и свидетели", заяви той.



Паунов припомни, че съпругата му Йордана Петрова собственоръчно е премахнала металните заграждения пред ресторанта си, за което жената е била осъдена за действията си.



По темата той сподели още, че огражденията пред лятната градина на ресторанта са сложени преди повече от една година.



"Кметът и г-н заместник-кметът по строителството би трябвало, от уважение към гражданите и гостите, да се заинтересуват защо тази ограда е сложена, така че да закрива цялата лятна градина и водопада. Изобщо никой не е дошъл", заяви той.



Припомняме, че това не е първият сигнал по казуса. През 2022 година Паунов сподели, че е бил ограбен и набеди Апостолов за случката.



