Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда да тормозят семейството ми
Автор: Росица Чинова 14:26Коментари (0)1461
©
Спорът между Бачковския манастир и собственика на ресторант "Водопада" Георги Паунов продължава, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Днес бе организирана пресконференция от собственика и негов колега - Марин Дуков, в която те припомниха за нерешимия проблем, продължаващ вече четвърта година. 

Припомняме, че спорът се води за въпросния имот и паркинга в подножието на манастира, които сега се стопанисват от Паунов. 

"Нищо не съм поискал, до ден днешен, от манастира. Те заграбиха от моя имот и тормозът е лично от игумена. Лично! Той нарежда да ми тормозят семейството. Децата ми не могат да спят нощно време", каза Паунов. 

Той добави: "За този случай писахме жалби до кмета на Асеновград - никаква реакция 3 години. Никаква. Кметът и заместник-кметът по строителството могат за един месец да решат случая". 

По думите му, секретарят на манастира Васил Апостолов многократно е отправял заплахи към Паунов и описва него и игумена като "деспоти". 

"Това, което говорим сега, можем категорично да го докажем с документи и свидетели", заяви той. 

Паунов припомни, че съпругата му Йордана Петрова собственоръчно е премахнала металните заграждения пред ресторанта си, за което жената е била осъдена за действията си. 

По темата той сподели още, че огражденията пред лятната градина на ресторанта са сложени преди повече от една година. 

"Кметът и г-н заместник-кметът по строителството би трябвало, от уважение към гражданите и гостите, да се заинтересуват защо тази ограда е сложена, така че да закрива цялата лятна градина и водопада. Изобщо никой не е дошъл", заяви той. 

Припомняме, че това не е първият сигнал по казуса. През 2022 година Паунов сподели, че е бил ограбен и набеди Апостолов за случката.



