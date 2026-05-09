Днес от 10:00 часа в Парка на белия щъркел в с. Белозем ще се проведе XX юбилейно издание на Фестивала на белия щъркел.

Фестивалът на белия щъркел се организира ежегодно от Народно читалище "Просвета 1909 г.“, Кметство Белозем, Община Раковски, ОУ "Гео Милев“ и Сдружение "Зелени Балкани“ и се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите. През годините той се утвърди като традиционен празник, посветен на белия щъркел – символ на пролетта, живота и хармонията между човека и природата.

И тази година посетителите ще имат възможност да се насладят на богата културна програма, включваща изпълнения на детски градини, училища, читалища и самодейни състави от региона. В рамките на фестивала ще се проведе и традиционното награждаване на участниците в конкурса за детска рисунка "Животът на един щъркел“, организиран от ОУ "Гео Милев“ с. Белозем, посветен на детското творчество и любовта към природата.

Гостите ще могат да се разходят в Парка на белия щъркел, да посетят информационния център, както и да се докоснат до местни традиции, занаяти и продукти – част от атмосферата, която прави фестивала толкова разпознаваем и обичан през годините. Подобно на предходните издания, събитието ще съчетае култура, образование и природозащита в едно общо преживяване. Част от дейностите, свързани с опазването на белия щъркел, които ще бъдат представени по време на фестивала, са реализирани с подкрепата на “FUTURE – You & The Planet".

В програмата на фестивала ще се включат и представители на Катедра "Агроекология“ към Аграрен университет – Пловдив, които ще представят резултати от проекта "Влияние на селскостопански отпадъци върху някои видове птици на земеделските земи в представителни техни местообитания“ (№ 07-25), финансиран от Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИТТЗИС) при АУ – Пловдив.

Юбилейното издание на фестивала ще бъде още по-значимо, тъй като съвпада с провеждането на 23-тата среща на Европейската мрежа на щъркеловите селища, която ще събере в Белозем представители на други европейски щъркелови села – част от Европейската мрежа на щъркеловите селища.

Фестивалът на белия щъркел не е просто празник – той е израз на връзката между хората и природата, която Белозем пази и развива вече десетилетия.