Традиционните официални празници и провеждането на държавните зрелостни изпити за дванайсетокласниците ще осигурят на учениците от първи до единадесети клас поредица от почивни дни през настоящия месец май. Общо шест последователни дни ще бъдат неучебни за децата поради съвпадането на матурите с честванията около Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, информира Plovdiv24.bg.

Пълната организация на почивните и изпитните периоди е според графика на Министерството на образованието и науката.

График на неучебните дни заради матурите

Голямата майска почивка за учениците започва в сряда, 20 май, когато е насрочен първият държавен зрелостен изпит по български език и литература. Вторият задължителен изпит за завършващите средно образование ще се проведе в петък, 22 май. Между тези две дати се намира 21 май (четвъртък) – денят официално се води присъствен, но на практика в по-голямата част от училищата в страната няма да се провеждат учебни занятия. Организацията за този четвъртък зависи изцяло от решенията на конкретните общини и училищни ръководства, като на места децата ще се съберат само за няколко часа за спортни празници.

Удължаване на почивката около 24 май

Веднага след изпитната седмица следват още три почивни дни, обвързани с националния празник 24 май. Тъй като официалният Ден на славянската книжовност тази година се пада в неделя, по закон следващият го понеделник – 25 май, също е обявен за неработен и неучебен ден за цялата страна. По този начин се оформя шестдневният период без редовни учебни занятия.

Допълнителни почивни дни през юни

Училищният календар предвижда глътка въздух за по-малките ученици и през следващия месец. През юни са заложени още два допълнителни неучебни дни, които са обвързани с провеждането на изпитите от Националното външно оценяване (НВО). Това ще бъдат 17 юни и 19 юни, когато са изпитите за учениците от VII и X клас.