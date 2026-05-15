Сезонът е открит. Предпремиерно, разбира се. Най-нетърпеливите вече са по плажовете в Гърция. Кристално чиста вода, но все още студена.

Крайбрежието под Марония, най-близките плажове за родопчани. Някои бийч барове вече функционират.

За жалост, все още след границата главният път не е отворен, а нашенци са принудени да пъплят с автомобилите си през селата по обходния маршрут, пише "24Родопи".

Ремонтът

Строителните работи по алтернативния път Комотини – Маказа, в участъка на слягането към гръцко-българската граница, са били прекратени, тъй като трасето преминава върху газопровод. Това съобщава гръцкият регионален сайт ΡΟΗ news.

В интервю за медията кметът на Комотини Янис Гаранис определя ситуацията като "катастрофално развитие“. По думите му общината никога не е била консултирана от компанията "Егнатия Одос“, когато е взето решението за реализацията на това алтернативно трасе.

Гаранис подчертава още, че междувременно за движение е бил отворен неподходящ и опасен селскостопански път, преминаващ през районите Каридия и Пандросос.

Кметът разкрива също, че общината вече е сезирала прокуратурата, като паралелно с това са изпратени и официални уведомления до компетентните институции по случая.

"Всяко друго обходно решение ще се забави значително и не съм сигурен, че ще успеем до лятото“, заявява Гаранис, очертавайки сериозните затруднения пред региона.

Към момента се търси нова алтернатива на вече предложеното обходно трасе към България, което поставя под въпрос бързото решаване на проблема.

Международният път Кърджали - Комотини през Маказа бе затворен в началото на месец март заради свлачище в гръцкия участък. Решението е на местните власти.

Участъкът бе затворен за неопределено време. Пропадането е на 7-ия километър от Комотини по посока границата с България. Движението се пренасочва през обходен маршрут през село Нимфея.

Пътят обаче е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали - Комотини с поне половин час.

Къде се намира Марония

Марония или Мароня (на гръцки: Μαρώνεια, Мароня, на турски: Maronya, Мароня) e градче в Северна Гърция, дем Марония-Шапчи. Намира се на 34 км югоизточно от окръжния център Комотини и на няколко километра от беломорския бряг в невисоката планина. Мароня е бивш град, със смесено българско и гръцко население, бивш околийски и владишки център на Маронийска и Гюмюрджинска епархия в Беломорска Тракия. Днес демовият център е в Шапчи.

В края на миналия век със средства на ЕС на 10-ина километра от селището за него е изграден единствения малък рибарски пристан наречен от тукашните хора "Св. Харалампий“. Поликлиниката, училището, пощата, полицията и т.н. са в село Кушланли където е и кметството.