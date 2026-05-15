Фенове, посетили концерта на Metallica в Букурещ, съобщават за сериозни затруднения и организационни проблеми, свързани със системата за достъп до секторите в арената. Сред тях е и български посетител, който разказва за неприятен инцидент, довел до това той и неговата компания да пропуснат голяма част от събитието, въпреки че са притежавали валидни билети.

По думите му билетите са били закупени чрез StubHub и са били за категория 1, сектор 136 (Maior Coravu Access). При първоначалното влизане в залата достъпът е преминал успешно - сканирането е отчело билета като валиден и е позволило влизане в арената.

След кратко придвижване из различни зони, включително сектор A и санитарни помещения, посетителите са се опитали да заемат местата си в сектор 136. Именно тогава започват проблемите.

При повторно сканиране на входа за сектори 130–142 системата отчита грешка с съобщение: "Code is in another zone“. След нов опит за проверка на информационна точка, системата вече показва различно съобщение – "Already in zone“. Въпреки представените обяснения, посетителите са били ескортирани от жандармерията извън съответната зона.

Според разказа им, това се е случило без допълнително изслушване, което е довело до изпускане на значителна част от концерта, въпреки че те твърдят, че са разполагали с валидни билети и са преминали първоначална проверка без проблем.

Пострадалите фенове посочват, че разполагат с доказателства за случая, включително снимки от вътрешността на арената, скрийншотове от системните съобщения с точни часове и оригиналните билети.

Кракът ми повече няма да стъпи в тази държава написа в социаланите мрежи потърпевшият Йордан Мансърлийски

В социалните мрежи се появяват и други подобни свидетелства. Един потребител споделя аналогичен случай от концерт в Атина, при който след първоначално успешно влизане билетът е бил отхвърлен при повторен контрол, а достъпът до сектора е бил ограничен. След продължителни обяснения и намеса на охрана, той все пак е бил допуснат обратно, макар и със значително напрежение.

Други посетители също описват проблеми с контролно-пропускателните системи, дълги опашки, неясни инструкции и затруднена комуникация с персонала, включително езикови бариери.

Турне на Metallica

Концертите в Атина и Букурещ са част от мащабното турне в Европа на бандата.

Турнето стартира на 9 май в гръцката столица Атина на Олимпийския стадион.

Както и при предишните концерти от M72, групата ще бъде подкрепена от ротационен състав подгряващи изпълнители – Gojira, Knocked Loose, Pantera и Avatar.

Турнето включва по два концерта в определени градове. Това означава, че ако посетите двете дати на една локация, ще чуете различeн сетлист всяка вечер.

Следващи дати от турнето в Европа:

19 май – Хожув, Stadion Śląski

22 и 24 май – Франкфурт, Deutsche Bank Park

27 май – Цюрих, Stadion Letzigrund

30 май – Берлин, Olympiastadion

3 юни – Болоня, Stadio Renato Dall'Ara

11 и 13 юни – Будапеща, Puskás Aréna

19 и 21 юни – Дъблин, Aviva Stadium

25 юни – Глазгоу, Hampden Park

28 юни – Кардиф, Principality Stadium

3 и 5 юли – Лондон, London Stadium