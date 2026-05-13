От 12 май косачите работят на смени до 22,30 часа, а от три седмици – и през уикендите и празничните дни, за да успеят да наваксат с избуялата пролетна растителност, съобщават за Plovdiv24.bg от ОП “Градини и паркове".

С приоритет се косят детски площадки, пространства около детски и учебни заведения, паркове и големи улични артерии.

Служителите на общинското предприятие полагат огромни усилия, за да поддържат зелените площи в целия град, въпреки интензивния растеж на тревата след обилните валежи и високите температури.

Екипите и техниката работят ежедневно до късно вечер, за да обхванат максимално много райони и да осигурят по-чиста, подредена и безопасна градска среда за пловдивчани, допълват от общината.