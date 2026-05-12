Ученици от СУ "Симон Боливар“ в Пловдив гостуваха на Детския отдел на Народна библиотека "Иван Вазов“, за да се запознаят отблизо със света на книгите и приказките. Инициативата е част от общинския проект "Споделената култура: интеркултурно образование в Община Пловдив чрез култура, наука и спорт“, финансиран по програма "Образование 2021–2027“.

Литературно приключение в библиотеката

Целта на проекта е да разшири мирогледа на децата от различни етнически, религиозни и социални групи в града, информираха от община Пловдив за Plovdiv24.bg. По време на посещението специалистите от библиотеката показаха на малките гости впечатляващи енциклопедии и прочетоха на глас приказки, които събудиха интереса им към литературата. От своя страна децата се включиха активно в срещата, като рецитираха стихотворения и изпяха любими песни.

Децата слушаха в захлас

Опознаване на града и подаръци за бъдещи читатели

След емоциите в библиотеката, малчуганите обиколиха историческите забележителности в центъра на Пловдив. Като спомен от вълнуващия ден всяко дете получи подарък – книжка, която учениците да прочетат заедно в класната си стая.

Определено им беше интересно

Интеграция чрез култура и изкуство

Това събитие е един от многото етапи в проекта, който насърчава интеркултурната комуникация между деца от различни образователни институции. Програмата включва още извънкласни занимания по музика и спорт, посещения на театър, опера и музеи, чрез които учениците стават активна част от културния живот на Пловдив и се вдъхновяват да придобиват нови знания.