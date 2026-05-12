На 16 май 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на международното събитие "Ден на мозайките“, посветено на петата годишнина от откриването на Епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България в ЮНЕСКО.

Инициативата се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО в България, а организатори са Фондация "Америка за България“, ОИ "Старинен Пловдив“ и Община Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от Фондацията.

Централен акцент в програмата е дискусията "ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив“, която ще се състои от 15:30 ч. в Епископската базилика на Филипопол. Събитието има за цел да очертае конкретните стъпки към потенциална успешна кандидатура на серийния обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ (като включва Епископската базилика на Филипопол – Малка базилика от Филипопол – Късноантична сграда "Ирини“) за Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, както и да представи ползите от подобно признание.

Събитието ще събере водещи международни и български експерти, представители на институции и културния сектор.

В дискусионния панел ще участват:

Франческо Бандарин – бивш директор на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО (2000–2010) и помощник генерален директор за култура (2010–2018), с тема: "Как обектите преминават от Индикативната листа към Списъка на ЮНЕСКО“;

Емануеле Зорино – кмет на Аквилея (Италия), обект под закрилата на ЮНЕСКО, с тема: "Ефектът на ЮНЕСКО върху местните общности“;

проф. д-р Елена Кантарева-Дечева – директор на ОИ "Старинен Пловдив“ и реставратор на мозайките на Епископската базилика, с тема: "Следващи стъпки в кандидатурата на Базиликата“;

Розана Бинаки – експерт по културна дипломация, с тема: "Отвъд етикета ЮНЕСКО: устойчиво развитие на културни и музейни системи“.

Дискусията ще бъде открита от Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО (2009–2017), Нанси Шилър и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Специално за събитието в Пловдив ще пристигне кметът на италианския град Аквилея – Емануеле Зорино. Градът е известен със своите впечатляващи раннохристиянски мозайки и богато римско наследство, които имат сходства с мозайките на Епископската базилика на Филипопол. По време на дискусията той ще сподели опита на Аквилея и ще представи конкретни примери за това как статутът на обект на ЮНЕСКО допринася за развитието на културния туризъм, международната видимост и устойчивото развитие.

Програмата на 16 май включва и фестивална част от 10:00 до 15:30 ч., която ще предложи ден на отворените врати (с вход свободен) в Епископската базилика на Филипопол, образователни работилници за малки и големи, изложби и концерти. Вечерта, от 20:00 до 22:00 ч., ще се състои впечатляващ 3D mapping спектакъл, превръщайки деня в празник на културата и общността.

Денят на мозайките e вдъхновен от две значими годишнини тази година. Едната е 5 години от откриването на Епископската базилика на Филипопол – най-голямата раннохристиянска църква от римско време в България, която днес е модерен посетителски център на световно ниво и посреща хиляди гости. Базиликата е и домакин на културни и музикални събития.

Другата годишнина е 70 години от членството на България в ЮНЕСКО. А Епископската базилика и римското мозаечното наследство на Филипопол са част от Индикативния списък на ЮНЕСКО.