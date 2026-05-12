Вчера, на 11 май, Денят, в който почитаме паметта на светите равноапостоли Кирил и Методий, сърцето на Пловдив се изпълни с носталгия, детски гласове и почит към словото. С празничен концерт и официална церемония бе открита изложбата на открито "Букварите на поколения българи“, която превърна пространството около фонтана "Деметра“ в Цар-Симеоновата градина в своеобразна машина на времето.

Експозицията, организирана от издателство "Просвета“ с подкрепата на Община Пловдив, представя всички 13 буквара, създадени от издателството от неговото основаване през 1945 г. до наши дни. Проектът на Свобода Цекова и Антон Стайков не е просто образователен преглед, а визуален разказ за промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години.

Празникът, който се състоя пред Военния клуб, бе открит от актьора от Драматичен театър – Пловдив Тодор Дърлянов, а музикален поздрав към присъстващите отправиха талантите от Стажантски състав на хор "Детска китка“ под диригентството на Джулия Узунова и съпровод на пианистката Соня Запрянова.

В своето слово Владимир Кръстев, директор в "Просвета Либри“ ООД, разказа за еволюцията на учебната книга и благодари на авторските колективи, вдъхнали живот на страниците. Той сподели и малко известен факт, който изпълни пловдивчани с гордост:

"Три от букварите, по които учат днешните първокласници, са дело на авторски колективи от Пловдив. През годините учители и преподаватели от пловдивски училища и Пловдивския университет винаги са били част от това свято дело.“

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов също приветства гостите, подчертавайки, че Пловдив – градът с най-дълбоки традиции в честването на делото на Кирил и Методий – е най-естественият дом за подобна изложба.

"Букварът не е просто първият учебник. Той е "вратата“, през която всеки от нас е прекрачил прага на знанието, за да открие света. В тези страници са закодирани не само буквите, но и моралът и духът на времето. С голямо вълнение сред паната открих и своя собствен буквар“, сподели Пламен Панов.

Изложбата "Букварите на поколения българи“ ще остане в Цар-Симеоновата градина до 2 юни. Организаторите канят всички жители и гости на града да се разходят сред паната, да открият илюстрациите, с които са сричали за първи път, и да покажат на децата си откъде е започнал техният път към знанието.

Защото, както напомниха организаторите в края на празника, всичко в живота ни започва от първата буква "А“.