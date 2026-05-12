СУ "Цар Симеон Велики“ в Пловдив официално откри своя нов STEM център, изграден по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. На тържественото събитие присъстваха представители на РУО – Пловдив, Община Пловдив, район "Централен“, Университета по хранителни технологии (УХТ), както и много партньори, учители и ученици.

Модернизация

Новата придобивка е реализирана по проект № BG-RRP-1.015-1208, съобщиха от училището за Plovdiv24.bg. Откриването беше съпътствано от демонстрации, чрез които учениците показаха как теоретичните знания се прилагат в практиката и творчеството.

В рамките на интердисциплинарния урок "Зъбно приключение в науката и изкуствата“, екипът "3D Creators“ демонстрира създаването и принтирането на 3D модел на зъб. Отборът "Усмивки от миналото“ влезе в ролята на археолози, търсейки артефакти чрез импровизирани разкопки, а групата "Изследователи“ показа математическата точност, скрита в човешката усмивка.

Реални опити

Особено внимание привлече експериментът на екипа "Емайл защитници“, които изследваха киселинността на популярни напитки като кола, кафе и енергийни напитки. Чрез опити с дрожди те доказаха негативното влияние на захарта върху зъбите и аргументираха научно забраната на енергийните напитки в училището. Ученици със специални образователни потребности от екип "Усмивка“ също се включиха активно, изследвайки твърдостта на храните и оцветяването на зъбите от различни течности.

Технологичният празник беше допълнен от четвъртокласници, които представиха песен, създадена с помощта на изкуствен интелект. Ръководството на училището подчерта, че STEM обучението не е само технология, а начин любопитството да се превърне в реални открития и решения.