Университетският център за кариерно развитие към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ отбелязва своята 20-годишнина с тържествена церемония на 14 май от 11:00 часа в спортната зала на висшето училище на бул. "България“. Събитието под мотото "С поглед към бъдещето“ ще събере академичното ръководство, студенти и представители на бизнеса, за да отчете резултатите от две десетилетия работа в подкрепа на професионалната реализация на младите специалисти.

График на събитията

Празничната програма ще се проведе в присъствието на ректора проф. д-р Румен Младенов и партньорската мрежа на центъра, която включва над 400 национални и международни компании, държавни структури и неправителствени организации, информира Plovdiv24.bg. За тези 20 години през центъра са преминали около 15 000 студенти, включени в различни стажове, практики и работни позиции.

Реални резултати

Равносметката за изминалия период включва реализирането на над 100 университетски събития с повече от 10 000 участници. Чрез кариерни форуми, практически семинари и директни срещи с работодатели, звеното изгражда устойчив мост между академичното обучение и изискванията на реалната работна среда.

Събитието през годините

Историята на центъра започва през февруари 2006 г. с решение на Академичния съвет, като първоначално е създаден към Педагогическия факултет под ръководството на проф. Дора Левтерова. Днес звеното подпомага студентите от всички 9 факултета на университета. Настоящ директор на центъра е проф. д-р Галин Цоков.

Юбилеят съвпада с 65-годишнината от основаването на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. От ръководството на центъра подчертават, че неговото развитие е ярко доказателство за способността на висшето училище да отговаря на динамиката на времето и да създава среда, в която традицията среща бъдещето.