Техническият университет – София, Филиал Пловдив, организира 15-ото юбилейно издание на Международната научна конференция "Техника, технологии и системи“ — ТЕХСИС 2026, която ще събере над 200 участници от 15 държави. Форумът ще се проведе от 14 до 16 май 2026 г. и е насочен към представяне на иновации и научни резултати в областта на техническите науки.

Официалното откриване е насрочено за 14 май от 13:30 часа в зала "Аула“ на висшето училище, информираха от висшето учебно заведение за Plovdiv24.bg. Приветствия към гостите ще поднесат ректорът на Техническия университет – София проф. д-р Георги Венков, директорът на пловдивския филиал доц. д-р инж. Никола Шакев и представители на академичното ръководство.

В рамките на конференцията ще бъдат представени над 100 научни доклада, разпределени в шест ключови секции:

Автоматика, системи за управление и роботика;

Електротехника и електроника;

Компютърна техника, информатика и комуникации;

Машинно инженерство;

Автомобилно и авиационно инженерство;

Материалознание.

Начало на събитието

Пленарната сесия ще започне с доклад на световнопризнатия учен проф. Никола К. Касабов, почетен член на IEEE и Кралското общество на Нова Зеландия. Неговата презентация е посветена на невронните мрежи и ролята на България в развитието на генеративния и предсказващ изкуствен интелект. Проф. Касабов е основател на Научноизследователския институт по инженеринг на знания и заема почетни позиции в водещи университети в Нова Зеландия и Обединеното кралство.

Събитията са в рамките на 4 дни

Програмата включва и съпътстващото събитие "ZEISS Innovation Days 2026“, организирано от фирма ZEISS-България. В продължение на четири дни специалистите ще направят демонстрации на живо на най-новите решения в индустриалната метрология, автоматизацията и дигиталния качествен контрол.

Конференцията е част от мащабния форум "Дни на науката“, който включва над 30 инициативи до края на 2026 г.. Основният приоритет на инициативата е насърчаване на международния трансфер на знания между академичните среди, бизнеса и обществото.