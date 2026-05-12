Детска градина "Щастливо детство“ отбеляза своята 55-годишнина с тържествен концерт във Военния клуб в Пловдив, събирайки деца, родители и официални гости. По време на събитието кметът на район "Източен“ Емил Русинов връчи юбилеен почетен плакет на директора на институцията Евгения Попиванова.

Празникът

Празничната програма премина под знака на висока оценка за образователния принос на градината, съобщиха за Plovdiv24.bg от районната администрация. Русинов подчерта ролята на "Щастливо детство“ като отличен пример за интеграция на различни етноси и култури, пожелавайки на екипа и възпитаниците здраве и енергия за нови успехи.

Децата се включиха активно

Сцената на Военния клуб бе преобразена с голяма декоративна торта, около която своите таланти показаха десетки деца. Програмата включваше богата палитра от танци, песни и стихове, като специално внимание привлякоха най-малките участници от яслените групи, маскирани като пъстри калинки.

Признание

В знак на благодарност за дългогодишната институционална и приятелска подкрепа, директорът Евгения Попиванова връчи грамоти "Почетен приятел“. Сред отличените бяха кметът на район "Източен“ Емил Русинов, експертът по образование Стефка Симеонова, регионалният председател на СБУ Петранка Калоферова и кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.