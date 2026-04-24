Навръх Деня на земята, ОУ "Д-р Петър Берон“ в град Пловдив официално откри своя нов високотехнологичен STEM център. Мащабната инвестиция на стойност 252 500 лева е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, създавайки иновативна среда за обучение по природни науки, математика и дизайн.

Целта на проекта

Проектът е факт с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Министерството на образованието и науката, информира Plovdiv24.bg. Новата придобивка включва три ключови направления: природни науки с възможност за реални експерименти, математика и информатика за развиване на логическо мислене, както и специализирана зона за дизайн и 3D прототипиране.

Тържествената церемония започна под звуците на националния химн и химна на училището, изпълнен от учениците. Гостите бяха поздравени с изпълнение на пиано и народен танц от най-малките възпитаници на подготвителната група. По стара българска традиция, присъстващите бяха посрещнати с пита и мед, последвани от официално рязане на лентата и водосвет за здраве.

Благодарение на новото оборудване, училището вече разполага с:

5 интерактивни дисплея с вградени компютри;

Графични таблети и лаптопи за проектиране;

Широкоъгълни конферентни камери за дистанционна работа.

След официалната част, учениците демонстрираха възможностите на новата база. В трите модернизирани класни стаи бяха представени работа с 3D принтер, сложни химични опити под микроскоп и иновативни проекти за използване на слънчева енергия в часовете по физика. Центърът има за цел да насърчи изследователския дух и да подготви децата за предизвикателствата на модерния свят.