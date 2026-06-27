Жители на два от най-бързо развиващите се квартали в Пловдив алармират за остър недостиг на съдове за битов отпадък. Проблемът засяга районите "Западен“ и "Южен“, където кипи бурно строителство, а бързият темп на увеличаване на новодомците води до сериозен дефицит на контейнери и поява на незаконни сметища

Липса на казани и незаконни сметища

В засегнатите райони бързото увеличаване на жителите изостря необходимостта от нови съдове за смет, като заради липсата им често се образуват незаконни сметища. Никола Иванов, който работи в почистваща фирма, обслужваща сгради в "Западен“ и "Южен“, потвърждава за мащабите на проблема. Други граждани, живеещи на улица "Парк Отдих и Култура“, са избрали алтернативен подход за справяне с боклука: "Аз лично си събирам боклуците в чували и си ги нося, където е свободно, да си ги изхвърля.“

В същото време броят на подадените заявления за нови съдове продължава да расте на фона на липсата на реакция. Жители на големия жилищен комплекс "Остромила“, който предстои да бъде пуснат в експлоатация, споделят: "Там са с два контейнера. Хората са казали. Молили сме се да ни доставят казани. Няма.“

Позиция на общината и изисквания за инфраструктура

Според заместник-кмета по екология Иван Стоянов общината е разработила интерактивна платформа в полза на гражданите. Пред БНТ Стоянов уточни, че за да бъдат разположени нови съдове, е необходимо изпълнението на конкретни условия: "Има искания, но първо там трябва да има инфраструктура за чистота.“

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Дигитално приложение с интерактивна карта

Като временно решение на проблема от общината са разработили специално приложение с интерактивна карта – "Екомап“, което е финансирано от отчисленията. Платформата има за цел да упътва хората къде се намират най-близките локации за изхвърляне на смет.

"Може да се влезе, за да се види. Там има интерактивна карта на контейнерите. И може да се види къде е най-близкият съд за смесен битов отпадък, най-близкият съд за разделно събиран отпадък“, обясни Иван Стоянов функционалността на системата.

Инвестиции в контейнери тип NORD и нови екопроекти

За дългосрочното решаване на проблема местната власт планира сериозни финансови инвестиции в модерна техника. От общината са заложили сумата от 2 милиона евро за закупуване на контейнери тип NORD, пригодени за обслужване от камион без сметосъбирач. Първоначално новата система ще бъде въведена в район "Източен“ и част от "Централен“, а през следващата година се предвижда да покрие недостига и в останалите райони на града. Паралелно с това в кварталите с повече къщи с дворове скоро ще стартира и поставянето на специализирани контейнери за събиране на биоразградим отпадък.