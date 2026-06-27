Кметът на район "Северен“ в Община Пловдив Венцислава Любенова прекрати със своя заповед процедурата по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска спортна площадка с площ от 658 кв.м. Решението е взето, след като се установява, че одобрените тръжни условия нарушават действащата общинска наредба, информира Plovdiv24.bg.

До принудителното спиране на процедурата се стигна заради съществен пропуск в подготвената документация – в нея не е бил включен задължителният по закон проект за договор. Описаното обстоятелство е създавало сериозна предпоставка за опорочаване на целия търг и е давало възможност за оспорване на последващите административни актове, което е наложило пълното прекратяване на петгодишното отдаване под наем.

Детайли за засегнатия общински имот

Спряната процедура касае недвижим имот, който е частна общинска собственост и представлява спортна площадка в Пета градска част на Пловдив. Теренът 658 кв.м е разположен частично в два поземлени имота

Възстановяване на суми и депозити на участниците

Вследствие на прекратяването на търга, администрацията в Пловдив започва процедура по връщане на средствата на всички лица, които са проявили интерес към спортния обект. Заповедта регламентира следните стъпки за финансово обезщетяване: