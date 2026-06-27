Тържище със затихващи функции - това представлява днес Понеделник пазара. Някога отрупан с пресни сезонни зеленчуци и плодове, сега пазарът пустее, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Заети са не повече от 15% от всички маси. Специализираният павилион за цветя, който заема няколко щанда в началото на тържището, отваря още сутринта. Останалите продавачи идват към обяд. В повечето случаи предлаганата продукция е собствено производство и търговците гарантират за качеството й.

Когато някой си тръгне, няма кой да го замени. На младите не им се работи тази работа. А някога имаше голяма конкуренция за маси - коментират оцеляващите търговци.

Мнозина пловдивчани помнят как в миналото Понеделник пазарът беше най-добре зареденият, с разнообразна и качествена продукция. През 2009 г. е направен основен ремонт за около 100 000 лева и изцяло са подменени покривът, настилката, тротоарите, доставени са нови 46 сергии, обновени са чешмата и тоалетните. Подобряването на битовите условия по-скоро не помогна за възстановяването на тържището, както се случи след ремонтите на Четвъртък и Събота пазарите.

ГАЛЕРИЯ: Тъжна съдба: Емблематичен пазар в Пловдив е напът да изчезне ‹ ›

Притеснението на хората е дали в някой слънчев ден общината няма да реши да ликвидира Понеделник пазара, да продаде терена и на негово място да изникне поредната жилищна сграда. Към момента, за щастие, такива планове не са заявявани.