Община Пловдив стартира важна обществена поръчка, насочена към облекчаване на трафика и подобряване на градската среда под тепетата. Процедурата предвижда проектиране и авторски надзор за надграждане на Системата за управление на трафика (СУТ) в града, информира Plovdiv24.bg. Прогнозната стойност на процедурата възлиза на 105 428,39 евро с включен ДДС. Всички фирми, които проявяват интерес и желаят да се включат в надпреварата, могат да подават своите оферти или заявления за участие до крайния срок – 14 юли.

Процедурата по Закона за обществени поръчки е част от мащабния проект "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“, който се финансира по линия на европейската Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Какво включва модернизацията?

Поръчката предвижда изпълнението на две основни дейности – изработване на технически проект и упражняване на последващ авторски надзор по време на строително-монтажните работи. Ще бъдат засегнати общо 20 кръстовища на територията на града, които ще бъдат официално възложени след подписването на договора. Новите мерки ще обхванат ключови зони и булеварди.

В зависимост от текущото състояние на инфраструктурата, дейностите са разделени на два основни типа:

Тип 1 (9 кръстовища): Наложителни строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на изцяло нови конструкции или кабелна/канална мрежа.

Тип 2 (11 кръстовища): Подмяна или инсталиране на ново високотехнологично оборудване, което не изисква тежки строителни намеси.

В обхвата на проекта са заложени следните кръстовища:

Булевардите "Освобождение“ и "Цариградско шосе“ заедно с кръстовищата по ул. "Съединение“, бул. "Шипка“ и локалните входове и изходи.

Зоната около бул. "Шести септември“ при пресичанията с ул. "Орловец“ и бул. "Северен“.

Бул. "България“ с кръстовищата при 3 РСПБЗН, ул. "Огражден“, ул. "Васил Левски“, ул. "Победа“, бул. "Васил Априлов“, ул. "Дилянка“, УМБАЛ "Пловдив“ и ул. "Динко Дерменджиев“.

Южните и западните връзки по ул. "Коматевско шосе“ (с ул. "Остромила“ и бул. "Ал. Стамболийски“), ул. "Модър“ (при ул. "Колхида“ и бул. "Хаджи Димитър“), както и бул. "Пещерско шосе“ при ул. "Царевец“.

Централните и западни артерии по бул. "Свобода“ (при ул. "Владивосток“, бул. "Васил Априлов“ и №17) и самия бул. "Васил Априлов“ при кръстовищата с ул. "Ген. Д. Николаев“, бул. "Шести септември“ и адресите на № 93 и № 124.

Важен акцент: Като част от стремежа за достъпна градска среда, за 3 от кръстовищата (които предстои да бъдат конкретизирани от Общината) ще бъде разработено специално проектиране за осигуряване на безпроблемен достъп на хора с увреждания, включващ понижаване на бордюрите, полагане на нови вибропресовани павета и тактилни линии в помощ на незрящи граждани и майки с колички.

Причини за обединяване на поръчката

Поръчката няма да се разделя на обособени позиции, тъй като всички дейности са пряко обвързани в единна система. Евентуално разделяне би довело до сериозен риск от несъответствия в техническите подходи, по-голяма административна тежест за общината и опасност от забавяне на сроковете по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Освен това по закон авторският надзор трябва задължително да се изпълнява от самите автори на проекта, което изисква избор на един общ изпълнител. Официален възложител на процедурата е Николай Душков, заместник-кмет "Транспорт" в Община Пловдив.

С реализацията на този проект Пловдив прави още една сериозна крачка към превръщането си в по-зелен и технологичен град, в който интелигентните системи ще помагат за по-бързото придвижване и по-чистия въздух, се казва в документацията. Срокът за изработване на техническия проект е до 90 календарни дни.